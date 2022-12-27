«Челси» победил впервые за 6 матчей в АПЛ и прервал серию из 3 поражений

« » добился первой победы в чемпионате Англии за последние шесть матчей.

Команда Грэма Поттера обыграла « » (2:0) в 17-м туре.

В последний раз до этого «синие» побеждали 16 октября. С тех пор у них были две ничьих и три поражения подряд.

Далее «Челси» встретится с «Ноттингем Форест» – это произойдет 1 января.

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