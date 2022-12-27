«Челси» победил впервые за 6 матчей в АПЛ и прервал серию из 3 поражений

Теги Челси премьер-лига Англия Борнмут Грэм Поттер Футбол

«Челси» добился первой победы в чемпионате Англии за последние шесть матчей.

Команда Грэма Поттера обыграла «Борнмут» (2:0) в 17-м туре.

В последний раз до этого «синие» побеждали 16 октября. С тех пор у них были две ничьих и три поражения подряд.

Далее «Челси» встретится с «Ноттингем Форест» – это произойдет 1 января.

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22 комментария

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Павел Швецов
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Классно играли 1 тайм, пока на поле был Рис Джеймс. Без него скатились к игре, в которую Челси играл, пока он был травмирован весь сезон практически. Вот как-то так)
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Волына+колына
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Ответ Александр Егоров
Для России есть трансляции АПЛ?
sport 24 . ru
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Evgen_Hazard
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Как круто, что у Челси была серия поражений из 3 матчей. Прикиньте, топ клуб с идеальными трансферами и бездонным мешком слил 3 игры в чемпе без сопротивления, а сейчас рад победе над аутсайдером кое как 2:0. Понятно.
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Sakhib Dagalaev
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Ответ SCHOKKKK
Хаверц - 1 ЛЧ Педре, гаве и остальные каталонские деревья - 0😂
Причём тут Педри?
+3
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JuVero
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Ответ Александр Егоров
Для России есть трансляции АПЛ?
Есть - сопки))
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SCHOKKKK
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Ответ Kenai Tahov
Ну, теперь понятно зачем нужен 100 миллионный Хаверц.
Хаверц - 1 ЛЧ

Педре, гаве и остальные каталонские деревья - 0😂
+9
-9
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5rnk2r9wwp
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Поздравим должуна)
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Artur Turik
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Ответ Кукич
Борнмут не заслуживал поражения. Челси отскочил
Что ты несёшь? Борнмут ничего не показал, там дыры в обороне такие были, что сити бы уже 5 отгрузил.
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Grime Font
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Ответ Кукич
Борнмут не заслуживал поражения. Челси отскочил
Если это правда, то тогда ты любишь копро
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Фанат Лионеля Месси
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Потолок этого синего буса 10 место :)
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DolJun
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юху
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Кукич
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Борнмут не заслуживал поражения. Челси отскочил
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Александр Егоров
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Артём Петров
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Ответ yymnyjt2cm
Интересно где ты увидел, что Челси отбивалась во втором тайме
На экране
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yymnyjt2cm
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Ответ Артём Петров
Для команды, которая весь второй тайм отбивалась от Борнмута - да.
Интересно где ты увидел, что Челси отбивалась во втором тайме
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Alex Legend
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Сразу контракт с Поттером на 15 лет продлить нужно
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Артём Петров
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Ответ Давид Agabekyan
Ноттингем, Фулхэм и Кристал Пэлас непобедимые соперники конечно
Для команды, которая весь второй тайм отбивалась от Борнмута - да.
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Давид Agabekyan
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Ответ Артём Петров
Учитывая календарь, можно на месяц снова забыть о победах.
Ноттингем, Фулхэм и Кристал Пэлас непобедимые соперники конечно
+2
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Акира_1
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Ответ Kenai Tahov
Ну, теперь понятно зачем нужен 100 миллионный Хаверц.
Чтобы забивать в финале ЛЧ как бы. 🤷‍♂️
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Артём Петров
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Учитывая календарь, можно на месяц снова забыть о победах.
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Акира_1
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Интересно а Поттер бы ещё тренировал, если бы не пауза на ЧМ? 🤔
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Kenai Tahov
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Ну, теперь понятно зачем нужен 100 миллионный Хаверц.
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