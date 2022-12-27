РФС отклонил апелляцию «Зенита» на решение КДК по матчу со «Спартаком»
РФС отклонил апелляцию «Зенита» на решение КДК по итогам матча против «Спартака».
Вчера, 26 декабря, состоялось заседание апелляционного комитета РФС, на котором было принято решение отказать «Зениту» в удовлетворении жалобы и оставить решение КДК от 1 декабря в силе.
Напомним, после финального свистка в игре Фонбет Кубка России между игроками случилась потасовка, по итогам которой судья Владимир Москалев удалил 6 игроков – Александра Соболева, Шамара Николсона, Александра Селихова (был запасным), Вильмара Барриоса, Родригао и Малкома.
КДК принял решение дисквалифицировать всех этих футболистов на шесть матчей Кубка России в соответствии с частью 2 статьи 97 дисциплинарного регламента РФС.
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- Дурачок!
И бежит дальше. На следующее утро ситуация повторяется.
Мужик приходит вечером домой, рассказывает про всё жене. Та ему говорит: забей, мол, мало ли кругом всяких идиотов.
На следующее утро мужик снова стоит на остановке, мимо пробегает тот же спортсмен, щёлкает его по носу и укоризненно говорит:
- Ябеда.