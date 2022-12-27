РФС отклонил апелляцию «Зенита» на решение КДК по матчу со «Спартаком»

РФС отклонил апелляцию « » на решение КДК по итогам матча против « ».

Вчера, 26 декабря, состоялось заседание апелляционного комитета РФС, на котором было принято решение отказать «Зениту» в удовлетворении жалобы и оставить решение КДК от 1 декабря в силе.

Напомним, после финального свистка в игре Фонбет Кубка России между игроками случилась потасовка, по итогам которой судья Владимир Москалев удалил 6 игроков – , Шамара Николсона, (был запасным), Вильмара Барриоса, Родригао и .

КДК принял решение дисквалифицировать всех этих футболистов на шесть матчей Кубка России в соответствии с частью 2 статьи 97 дисциплинарного регламента РФС.

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