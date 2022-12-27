РФС отклонил апелляцию «Зенита» на решение КДК по матчу со «Спартаком»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия дисквалификации РФС судьи КДК РФС Владимир Москалев Александр Селихов Малком Вильмар Барриос Александр Соболев Родригао Шамар Николсон Футбол

РФС отклонил апелляцию «Зенита» на решение КДК по итогам матча против «Спартака».

Вчера, 26 декабря, состоялось заседание апелляционного комитета РФС, на котором было принято решение отказать «Зениту» в удовлетворении жалобы и оставить решение КДК от 1 декабря в силе.

Напомним, после финального свистка в игре Фонбет Кубка России между игроками случилась потасовка, по итогам которой судья Владимир Москалев удалил 6 игроков – Александра Соболева, Шамара Николсона, Александра Селихова (был запасным), Вильмара Барриоса, Родригао и Малкома.

КДК принял решение дисквалифицировать всех этих футболистов на шесть матчей Кубка России в соответствии с частью 2 статьи 97 дисциплинарного регламента РФС.

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8 комментариев

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Direct free kick
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Забанить диких латиносов из зенита на 10 игр, 6 мало
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Алар
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Расклад такой: здесь Зениту от винта, а админресурс помогает с чемпионством. Отличный размен!
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Владимир Молявин
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Удалили по 3 игрока. Всё!!!
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Гуго
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По пунктам их апелляция прикольная. Первые пункты снизить дисквалификацию до 3 матчей каждому зенитовцу. Потом раздел про Спартак. Предпоследний пункт наказать Промеса, как зачинщика. И мне понравился последний пункт. Оставить наказания для спартаковцев в том же размере)))
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T622222
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Стоит мужик утром на автобусной остановке. Мимо пробегает какой-то спортсмен, щёлкает его легонько по носу и ласково говорит:
- Дурачок!
И бежит дальше. На следующее утро ситуация повторяется.
Мужик приходит вечером домой, рассказывает про всё жене. Та ему говорит: забей, мол, мало ли кругом всяких идиотов.
На следующее утро мужик снова стоит на остановке, мимо пробегает тот же спортсмен, щёлкает его по носу и укоризненно говорит:
- Ябеда.
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La Crosse Bobcats
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ох уж этот страшный админресурс. впрочем ничего нового))
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Арсений Элин
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Удивительно, неужели мы дожили до честных решений?👍
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Дважды_Герой
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Админресурс Зенита, как он есть - существует только в постах поклонников московского футбола..
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