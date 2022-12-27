Колосков о переносе голосования в РФС: «Думаю, взяли паузу, чтобы получить гарантии от ФИФА и АФК»

высказался о переносе голосования по переходу РФС в АФК.

На прошлой неделе президент РФС Александр Дюков сообщил, что 27 декабря будет принято решение по поводу возможного перехода в Азиатскую конфедерацию футбола.

Сегодня РФС сообщил, что голосование по переходу из в АФК перенесено. Его планируют провести до 31 декабря.

«Мне трудно сказать, почему решили перенести голосование. Нужно спрашивать у людей, которые принимали решение о переносе. На самом исполкоме не было единства по вопросу перехода в Азию.

Понятно, что возникает много вопросов. Главный из них – примут ли Россию в Азию? Многие задаются этим вопросом. Я думаю, что взяли паузу, чтобы получить какие-то гарантии от ФИФА и от », – сказал почетный президент РФС.

Почему я не вижу в переходе России в Азию ничего хорошего