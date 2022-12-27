Колосков о переносе голосования в РФС: «Думаю, взяли паузу, чтобы получить гарантии от ФИФА и АФК»
Вячеслав Колосков высказался о переносе голосования по переходу РФС в АФК.
На прошлой неделе президент РФС Александр Дюков сообщил, что 27 декабря будет принято решение по поводу возможного перехода в Азиатскую конфедерацию футбола.
Сегодня РФС сообщил, что голосование по переходу из УЕФА в АФК перенесено. Его планируют провести до 31 декабря.
«Мне трудно сказать, почему решили перенести голосование. Нужно спрашивать у людей, которые принимали решение о переносе. На самом исполкоме не было единства по вопросу перехода в Азию.
Понятно, что возникает много вопросов. Главный из них – примут ли Россию в Азию? Многие задаются этим вопросом. Я думаю, что взяли паузу, чтобы получить какие-то гарантии от ФИФА и от Азиатской конфедерации», – сказал почетный президент РФС.
Мне вообще все это поведение верхушки в отношении более развитых стран и мира в целом напоминает ленивого хренового фрилансера с заработком в три копейки, который ничего толком не делает, но всем очень много рассказывает, что в корпорациях интриги, в офисах душно и солнца не видно, что постоянная работа для лузеров, а он виконт де Бражелон. А то что долг по квартплате в 3 месяца и ботинкам уже 5 лет - фигня. Зато он борется с однополярным миром. То есть с корпоративным рабством. Не до приземленных вопросов ему. И 99,9% его семьи готовы жить абы как, лишь бы быть искренними и творцами.
А голосование тогда зачем проводить?
Типа есть регламент и мы не можем его нарушить?
Глядишь хоть таким образом можно будет вынудить власти развивать инфраструктуру и строить новые современные стадионы за Уралом.
Они сначала выйти. А потом спрашивать про гарантии. Обычно ведь так всё делается