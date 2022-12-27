Колосков о переносе голосования в РФС: «Думаю, взяли паузу, чтобы получить гарантии от ФИФА и АФК»

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу РФС Вячеслав Колосков Азиатская футбольная конфедерация Чемпионат.com Футбол

Вячеслав Колосков высказался о переносе голосования по переходу РФС в АФК.

На прошлой неделе президент РФС Александр Дюков сообщил, что 27 декабря будет принято решение по поводу возможного перехода в Азиатскую конфедерацию футбола.

Сегодня РФС сообщил, что голосование по переходу из УЕФА в АФК перенесено. Его планируют провести до 31 декабря.

«Мне трудно сказать, почему решили перенести голосование. Нужно спрашивать у людей, которые принимали решение о переносе. На самом исполкоме не было единства по вопросу перехода в Азию.

Понятно, что возникает много вопросов. Главный из них – примут ли Россию в Азию? Многие задаются этим вопросом. Я думаю, что взяли паузу, чтобы получить какие-то гарантии от ФИФА и от Азиатской конфедерации», – сказал почетный президент РФС.

Почему я не вижу в переходе России в Азию ничего хорошего

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19 комментариев

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Pikachu Pikachu
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Как можно дать гарантии, если принятие/непринятие осуществляется посредством голосования?
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Григорий Молотков
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Ответ Pb-SE
Так они сегодня собирались решать, спрашивать ли АФК или нет.
для того, чтобы спросить письмо не нужно)). цирк обычный. афк не просто так не комментирует эту тему вообще
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FNT
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Ответ Андрей Костоломченко
А, они собирались перейти без предварительного обсуждения с АФК и ФИФА?))) Вот это люди, сверхразумы)) Я просто уверен, что гопники с подворотни в нулевых были бы более лучшими менеджерами, чем эти бездари. Они хотя бы на шаг вперед могли анализировать свои действия)
Им некогда. Они сражаются с однополярностью, колониализмом и нацизмом.

Мне вообще все это поведение верхушки в отношении более развитых стран и мира в целом напоминает ленивого хренового фрилансера с заработком в три копейки, который ничего толком не делает, но всем очень много рассказывает, что в корпорациях интриги, в офисах душно и солнца не видно, что постоянная работа для лузеров, а он виконт де Бражелон. А то что долг по квартплате в 3 месяца и ботинкам уже 5 лет - фигня. Зато он борется с однополярным миром. То есть с корпоративным рабством. Не до приземленных вопросов ему. И 99,9% его семьи готовы жить абы как, лишь бы быть искренними и творцами.
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Vseznaika
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Никто не даст гарантий. Переходите на свой страх и риск
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Никому_никабельный
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Что он несёт? Какие гарантии?
А голосование тогда зачем проводить?
Типа есть регламент и мы не можем его нарушить?
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amra73
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История сильно напоминает "снятие дисквы за употребление кокса" хоккеистом Евгением Кузнецовым перед ОИ-22. Там тоже трубили что вопрос на 80+% решен положительно. В итоге НХЛ на ОИ вообще не приехала.
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maks44
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С бункером согласовать не успели.
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Garik_new
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АФК: "Гарантии? Мамой клянусь!"
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frog19
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Какие могут быть гарантии в текущих реалиях, они о чём ) Сегодня допустим им руку пожмут, скажут ок переходите, играйте спокойно в Азии. А через месяц новый пакет санкций и запретят вообще хоть какое то отношение к мировому футболу иметь под эгидой ФИФА, вычеркнут изо всех рейтингов мол идите играйте туда гдеб вас глаза не видели.
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Абдулов Алексей
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Я за переход, но только при одном условии: все домашние матчи сборная России обязана играть в азиатской части страны.
Глядишь хоть таким образом можно будет вынудить власти развивать инфраструктуру и строить новые современные стадионы за Уралом.
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sᴇʀᴘɪᴇɴᴛᴇ
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Как то неожиданно

Они сначала выйти. А потом спрашивать про гарантии. Обычно ведь так всё делается
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Pb-SE
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Ответ atomio
а, ну то есть они без всяких гарантий раструбили свои намерения во все СМИ, а сами даже и не спрашивали об этом АФК? во клоуны )))
Так они сегодня собирались решать, спрашивать ли АФК или нет.
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FunyaFun
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Да у азиатской конфедерации даже аббревиатура печальная… гиблое дело!
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Андрей Костоломченко
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А, они собирались перейти без предварительного обсуждения с АФК и ФИФА?))) Вот это люди, сверхразумы)) Я просто уверен, что гопники с подворотни в нулевых были бы более лучшими менеджерами, чем эти бездари. Они хотя бы на шаг вперед могли анализировать свои действия)
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Pb-SE
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Ждут, что царь скажет.
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Ярик01
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На самом исполкоме не было единства по вопросу перехода в Азию, но проголосуют все "за", если из администрации президента будет спущено указание )
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MikhaL
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А какие гарантии от ФИФА? Хотите в Азию, ну идите. На ЧМ как были забанены, так и останетесь, хоть в Азии, хоть в Океании.
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Алексей Дрожжин
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Да с чего вы взяли что мы кому-то нужны? Что АФК, что ФИФА никаких заявлений не давали о возвращении.
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atomio
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а, ну то есть они без всяких гарантий раструбили свои намерения во все СМИ, а сами даже и не спрашивали об этом АФК? во клоуны )))
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