Уткин о переходе в Азию: «Так звучит и оправдание измены: «Милая, ты уехала, а лучше с женщиной, чем без женщины». Или радикальнее – девочки не дают, может, другое попробовать?»

Теги Василий Уткин премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу РФС Азиатская футбольная конфедерация Футбол

Блогер Василий Уткин высказался о возможном присоединении РФС к АФК.

«Да, это абсолютный идиотизм – переход в Азиатскую конфедерацию. И дело даже не в том, на что это похоже, а похоже это на то, что из-под тебя вдруг вытаскивают простыню, на которой ты спишь, или стул, на котором ты сидишь, или стол, за которым ты ешь. Вот это примерно то же самое.

Вот ровно 30 лет назад люди моего поколения и те, кто постарше (возможно, кто помоложе – тоже помнит), вдруг проснулись в другой стране. Легли спать в одной – а проснулись в другой. Страна как-то разъехалась, уплыла. Выдернули из-под нас, спящих, страну.  Был СССР, стала Российская Федерация. А сейчас настанет день, и мы проснемся на другом континенте. Из-под нас выдернут целую Европу.

Аргумент за то, чтобы переходить в Азию, есть только один: мы не играем, а лучше играть, чем не играть. Очень хорошо, но так, например, звучит самое простое оправдание измены: «Милая моя, ты уехала на три недели, как же я могу столько времени без женщины? Лучше с женщиной, чем без женщины».

Или даже более радикально. Что-то перестали нам подмигивать девочки, что-то перестали мы девочкам нравиться. Не дают нам девочки. Что-то другое, может быть, попробовать?» – сказал Уткин.

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59 комментариев

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f9rbjygrmn
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Ответ Валера, уходи!!!
а Москва и Питер так вообще самые нефте- и газоносные...
Держу в курсе, 100% налогов на нефть/газ идут в Москву
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Вадим Иванов
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Тоже самое можно сказать о карьере Уткина от ТВ до блогерства
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Eric_Cartman
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Кому как не утке знать, про попробовать другое
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Michael Scott
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Есть одна по-настоящему важная причина для перехода РФС в Азию.

Идиотизм с госклубами и лимитами обязательно должен был дойти до своего логического завершения, чисто онтологически должен был. Вот он и дошёл.

Теперь ЭТО должно пройти очищение Брунеем и 9-часовыми перелетами.
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Guillermo
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Ответ Никита Гарин
Играть где? Без спортивного принципа? Точно такой же товарняк получится Если главное условие отбора - нам недоступно
Естественно нужно идти в Азию на условиях полноправного участника. Европа нам этого не предоставит точно.
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колючий ёжик
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Ответ Никита Гарин
Вот и я не понимаю. А смысл перехода? На ЧМ нас все равно не пустят. ФИФА загнет. Играть в Азиатской ЛЧ - это кто-то будет смотреть? Серьезно?! Игры сборной? Да мы будем играть такие же игры, как сейчас играли с Таджиками, Узбеками. Там таких команд полно. И в чем смысл?
Как раз главный вопрос должен быть насчет еврокубков - им вообще никакой альтернативы нет. Т.е. ради ЧМ раз в 4 года забить на Евро (минус 50% доходов с матчей сборных и упоминаний сборной в СМИ) и еврокубки (минус десятки миллионов евро и отсутствие еврокубковой интриги в РПЛ)? Невероятный маразм, такое сложно было вообще придумать (как, впрочем, и февральские события). Лучше уж не играть и даже просто формально числиться в УЕФА, чем уходить оттуда в Азию. Чисто политический разворот вроде того же Fan ID - о самом российском футболе никто не думает...
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eltempo87
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Эти утырки ни на что не способные все думают , что "будет , как при бабушке" неизлечимые резиновые изделия 😁
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Валера, уходи!!!
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Ответ f9rbjygrmn
70%+ населения в РФ живёт в европейской части = РФ - европейская страна Самые развитые и богатые города тоже в европейской части
а Москва и Питер так вообще самые нефте- и газоносные...
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Михаил Никитин
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Про «девочки не дают, может попробовать что-то другое» уж Вася то как никто другой знает😅
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Ростовский
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Ответ deimon7.7
Глупый народ и такое же глупое рфс не понимают, что нас туда никто не возьмёт. Там так же есть сборные, которые нам не рады. И что фифа не будет ломать устои своих турниров ради сборной с конца четвёртого десятка. Почему то все думают, что мы альфа-самцы в мировом спорте…но и без нас проходят и олимпиады, и другие крупные турниры. Забавляюсь типы ‘мы будем играть, кто откажется - тому тех. поражение’. Верить матч тв, что фифа не против ну такое себе….ни Инфантино, ни кто-либо другой и фифа ничего не говорит, но нам говорят про «источники». И да, фифа не была против и выхода сборной на ЧМ, но чем это обернулось рассказывать не нужно.
А до тебя видимо не доходит, что будут пускать на ЧМ через азиатский отбор и обо всём договорились уже. Одно дело Европа, где 90% против России, А другое Азия, где 80% за Россию.
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Amalfitano
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Ответ Никита Гарин
Ты серьезно думаешь, что ФИФА настолько идиоты? -Россия, вам нельзя играть на ЧМ. -«Хорошо, пойдем в азиатский отбор» -Да, теперь можете играть отбор и милости просим на мундиаль Это так работает?
А фифа нам официально запрещали играть на чм?
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d.xoxlov
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В комментаторстве я перестал быть востребованным, занялся блоггерством и всяким там медиафутболом. Ну ещё бы всё подряд бытовыми ассоциациями мерить.
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Valery Kor
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Уткин, ты сам клялся на МатчТВ не работать, а потом к Урганту пришел с Канделаки. Изменил себе! И учишь тут неофитов со спортса уму-разуму.
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Я Гражданин Мира
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Ответ Alexander Poljakov
В РФС реально полагают, что в Азии они пройдут отбор и поедут на ЧМ в США и Канаду?))))
Уж в США и Канаде нас никто точно не ждут
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AlexZhano__
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Ответ Никита Гарин
Вот и я не понимаю. А смысл перехода? На ЧМ нас все равно не пустят. ФИФА загнет. Играть в Азиатской ЛЧ - это кто-то будет смотреть? Серьезно?! Игры сборной? Да мы будем играть такие же игры, как сейчас играли с Таджиками, Узбеками. Там таких команд полно. И в чем смысл?
Судя по тому, что разговорился Дюков, который ещё недавно ни в какую Азию не собирался - это 100% политическое решение, продавливаемое сверху.
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Я Гражданин Мира
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Ответ Alex Norov
Странно, а почему не в Африку? Тем более, что ЦАР наш.
Лучше в южную Америку к Месси
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los merengues
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Ответ Ростовский
Вот мне как болельщику Ростова интереснее смотреть на выступление в азиатской ЛЧ, чем вообще без международных турниров.
Ещё бы тебе "патриоту" было что-то не интересно, что изрыгают наши руководители 😁
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Я Гражданин Мира
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Давайте махнём сразу в Южный Америку.
А соперники то какие Бразилия, Месси.,,,,,
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Никита Гарин
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Ответ Amalfitano
А ты уже знаешь все условия перехода? С какого перелягу будет без спортивного принципа?
Ты серьезно думаешь, что ФИФА настолько идиоты?
-Россия, вам нельзя играть на ЧМ.
-«Хорошо, пойдем в азиатский отбор»
-Да, теперь можете играть отбор и милости просим на мундиаль

Это так работает?
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s_h_a_m_a_n
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Муж и жена ложатся спать.
Слышат-соседи любовью занимаются.
Муж говорит жене:давай попрыгаем на кровати-пусть думают, что мы тоже любовью занимаемся.
Утром жена ставит перед мужем пустую тарелку и даёт ложку.
-!?!??
- А ты погреми ложкой-пусть соседи думают, что ты ешь
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f9rbjygrmn
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Ответ ZamoRano
Вася мыслит исключительно как жители масквабада и ко. Большая часть России находится в Азии, много раз жители Иркутска, Владивостока, Новосибирска и Хабаровска ощущали себя европейцами? А, ну да, люди же живут только в Москве и Питере, дальше один сброд, да васятка? Поэтому эта страна при любом режиме будет черти пойми какой, пока не будет несколько равнозначных центров по всей стране.
70%+ населения в РФ живёт в европейской части = РФ - европейская страна
Самые развитые и богатые города тоже в европейской части
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Mukunku 64
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Ответ Guillermo
Даже не так. Милая тебя динамит уже скоро год, а ты ей исправно подарки даришь. Ну и пошёл к другой, ибо сколько нафиг можно?
А может по радикальнее , к другому?
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maddantist maddantist
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Речь ведь не о переходе в Азию, а о том, что вообще, в принципе у даунов появилься такой вопрос..
Тут обсуждать не Азию нужно, а тех самых даунов и куда они ведут, если им подмахивать...
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Alex Norov
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Странно, а почему не в Африку? Тем более, что ЦАР наш.
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deimon7.7
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Ответ Никита Гарин
Вот и я не понимаю. А смысл перехода? На ЧМ нас все равно не пустят. ФИФА загнет. Играть в Азиатской ЛЧ - это кто-то будет смотреть? Серьезно?! Игры сборной? Да мы будем играть такие же игры, как сейчас играли с Таджиками, Узбеками. Там таких команд полно. И в чем смысл?
Глупый народ и такое же глупое рфс не понимают, что нас туда никто не возьмёт. Там так же есть сборные, которые нам не рады. И что фифа не будет ломать устои своих турниров ради сборной с конца четвёртого десятка. Почему то все думают, что мы альфа-самцы в мировом спорте…но и без нас проходят и олимпиады, и другие крупные турниры. Забавляюсь типы ‘мы будем играть, кто откажется - тому тех. поражение’. Верить матч тв, что фифа не против ну такое себе….ни Инфантино, ни кто-либо другой и фифа ничего не говорит, но нам говорят про «источники». И да, фифа не была против и выхода сборной на ЧМ, но чем это обернулось рассказывать не нужно.
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