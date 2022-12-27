Уткин о переходе в Азию: «Так звучит и оправдание измены: «Милая, ты уехала, а лучше с женщиной, чем без женщины». Или радикальнее – девочки не дают, может, другое попробовать?»

Блогер Василий Уткин высказался о возможном присоединении к АФК.

«Да, это абсолютный идиотизм – переход в Азиатскую конфедерацию. И дело даже не в том, на что это похоже, а похоже это на то, что из-под тебя вдруг вытаскивают простыню, на которой ты спишь, или стул, на котором ты сидишь, или стол, за которым ты ешь. Вот это примерно то же самое.

Вот ровно 30 лет назад люди моего поколения и те, кто постарше (возможно, кто помоложе – тоже помнит), вдруг проснулись в другой стране. Легли спать в одной – а проснулись в другой. Страна как-то разъехалась, уплыла. Выдернули из-под нас, спящих, страну. Был СССР, стала Российская Федерация. А сейчас настанет день, и мы проснемся на другом континенте. Из-под нас выдернут целую Европу.

Аргумент за то, чтобы переходить в Азию, есть только один: мы не играем, а лучше играть, чем не играть. Очень хорошо, но так, например, звучит самое простое оправдание измены: «Милая моя, ты уехала на три недели, как же я могу столько времени без женщины? Лучше с женщиной, чем без женщины».

Или даже более радикально. Что-то перестали нам подмигивать девочки, что-то перестали мы девочкам нравиться. Не дают нам девочки. Что-то другое, может быть, попробовать?» – сказал Уткин.

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