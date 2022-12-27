Шмурнов об Овечкине: «Ненавижу людей, думающих о рекордах – восхищаются, слюни текут. Рекорды Кучерова гораздо милее – он кажется большим хоккеистом»
Александр Шмурнов считает Никиту Кучерова большим хоккеистом в сравнении с рекордами Александра Овечкина.
Капитан «Вашингтона» занимает второе место среди лучших снайперов в истории НХЛ (802). Впереди только Гретцки (894).
«Ненавижу людей, которые так думают вот об этих рекордах – пишут и пишут, говорят и говорят, восхищаются, слюни у них текут. Просто не переношу.
После 802-й шайбы, заброшенной в пустые ворота, их стало слишком много.
Да, 801-я была забита нормально, а 802-я – так же, как и предыдущие штук 7 из последних 10 – была забита в пустые ворота. Они выигрывают то 5:2, то 5:1 – и Овечкин закатывает в пустые ворота.
Понятно: чтобы закатить в пустые ворота, нужно быть многолетним лидером, нужно уметь играть 5-на-6 в последние секунды, знать, куда поехать, и вообще быть спортсменом. Да, он действительно хороший хоккеист, но после этого говорить «Вау, рекорд, сейчас он обойдет Гретцки» – это отвратительно.
Забросит Овечкин хоть 1500 шайб – он не подберется к Гретцки точно так же, как Дзюба не подберется к Пеле.
Меня все эти разговоры бесят. Ну побил и побил. Молодец, хорошо.
В общем, я выразил свое пренебрежение не столько к Овечкину – хотя оно тоже есть, я вам уже описал. Но больше к тому, что сейчас называется «хайп», а по-русски – «шумиха».
Мне гораздо милее, когда рекорды бьет Кучеров. Хотя он и не очень приятная персона, насколько я знаю, но как хоккеист он мне гораздо больше интересен. Он делает игру своей команды. Он тот, от кого идут передачи на пустые ворота, у кого есть влияние на ситуацию, а не просто шлепок по шайбе. Вот он мне кажется большим хоккеистом.
А рекорды по шлепкам по шайбе не заслуживают и десятой части шумихи, которая получается», – сказал Sports.ru бывший комментатор «Матч ТВ».
«Овечкин не подберется к Гретцки – точно так же, как Дзюба не подберется к Пеле». Шмурнов в бешенстве от рекорда года
сравнивать его с Кучеровым, это просто неверно в корне...а теперь мой самый главный вопрос к Шмурнову...
я готов поспорить с кем угодно, что будь Овечкин олицетворением Спартака а не Динамо, то Шмурнов совсем по другому бы пел оды Александру Овечкину...я прикидываю как Шмурнова бесит, что сам Александр выбрал свой номер хоккейный из-за номера мамы Великой восьмерки как его называют в НХЛ...она была баскетболисткой московского ДИНАМО...а после того как Овечкин вышел на футбольное поле родного стаДиона поД номером отца игравшем также в ДИНАМО М , да еще и достаточно умело забил...короче Шмурнов не позорься...Овечкин реально великий игрок нашего поколения. и лично у меня точно выступят слезы когда он побьет рекорд не менее великого Уэйна Гретцки, равно как и у моих детей...ОДНА ЖИ3НЬ-ОДНА КОМАНДА
вот только к чему этот странный наброс с противоставлением от товарища, которого далеко не все знают
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(или где он там сейчас живёт)
А теперь и он - "не очень приятная персона". Сколько же #овна в Шмурнове?!