Шмурнов об Овечкине: «Ненавижу людей, думающих о рекордах – восхищаются, слюни текут. Рекорды Кучерова гораздо милее – он кажется большим хоккеистом»

Александр Шмурнов считает большим хоккеистом в сравнении с рекордами .

Капитан « » занимает второе место среди лучших снайперов в истории (802). Впереди только Гретцки (894).

«Ненавижу людей, которые так думают вот об этих рекордах – пишут и пишут, говорят и говорят, восхищаются, слюни у них текут. Просто не переношу.

После 802-й шайбы, заброшенной в пустые ворота, их стало слишком много.

Да, 801-я была забита нормально, а 802-я – так же, как и предыдущие штук 7 из последних 10 – была забита в пустые ворота. Они выигрывают то 5:2, то 5:1 – и Овечкин закатывает в пустые ворота.

Понятно: чтобы закатить в пустые ворота, нужно быть многолетним лидером, нужно уметь играть 5-на-6 в последние секунды, знать, куда поехать, и вообще быть спортсменом. Да, он действительно хороший хоккеист, но после этого говорить «Вау, рекорд, сейчас он обойдет Гретцки» – это отвратительно.

Забросит Овечкин хоть 1500 шайб – он не подберется к Гретцки точно так же, как Дзюба не подберется к Пеле.

Меня все эти разговоры бесят. Ну побил и побил. Молодец, хорошо.

В общем, я выразил свое пренебрежение не столько к Овечкину – хотя оно тоже есть, я вам уже описал. Но больше к тому, что сейчас называется «хайп», а по-русски – «шумиха».

Мне гораздо милее, когда рекорды бьет Кучеров. Хотя он и не очень приятная персона, насколько я знаю, но как хоккеист он мне гораздо больше интересен. Он делает игру своей команды. Он тот, от кого идут передачи на пустые ворота, у кого есть влияние на ситуацию, а не просто шлепок по шайбе. Вот он мне кажется большим хоккеистом.

А рекорды по шлепкам по шайбе не заслуживают и десятой части шумихи, которая получается», – сказал Sports.ru бывший комментатор «Матч ТВ».

«Овечкин не подберется к Гретцки – точно так же, как Дзюба не подберется к Пеле». Шмурнов в бешенстве от рекорда года