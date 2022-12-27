Шмурнов об Овечкине: «Ненавижу людей, думающих о рекордах – восхищаются, слюни текут. Рекорды Кучерова гораздо милее – он кажется большим хоккеистом»

Теги Тампа-Бэй Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Sports.ru Никита Кучеров Александр Шмурнов Хоккей

Александр Шмурнов считает Никиту Кучерова большим хоккеистом в сравнении с рекордами Александра Овечкина.

Капитан «Вашингтона» занимает второе место среди лучших снайперов в истории НХЛ (802). Впереди только Гретцки (894).

«Ненавижу людей, которые так думают вот об этих рекордах – пишут и пишут, говорят и говорят, восхищаются, слюни у них текут. Просто не переношу.

После 802-й шайбы, заброшенной в пустые ворота, их стало слишком много. 

Да, 801-я была забита нормально, а 802-я – так же, как и предыдущие штук 7 из последних 10 – была забита в пустые ворота. Они выигрывают то 5:2, то 5:1 – и Овечкин закатывает в пустые ворота.  

Понятно: чтобы закатить в пустые ворота, нужно быть многолетним лидером, нужно уметь играть 5-на-6 в последние секунды, знать, куда поехать, и вообще быть спортсменом. Да, он действительно хороший хоккеист, но после этого говорить «Вау, рекорд, сейчас он обойдет Гретцки» – это отвратительно.

Забросит Овечкин хоть 1500 шайб – он не подберется к Гретцки точно так же, как Дзюба не подберется к Пеле. 

Меня все эти разговоры бесят. Ну побил и побил. Молодец, хорошо.

В общем, я выразил свое пренебрежение не столько к Овечкину – хотя оно тоже есть, я вам уже описал. Но больше к тому, что сейчас называется «хайп», а по-русски – «шумиха».

Мне гораздо милее, когда рекорды бьет Кучеров. Хотя он и не очень приятная персона, насколько я знаю, но как хоккеист он мне гораздо больше интересен. Он делает игру своей команды. Он тот, от кого идут передачи на пустые ворота, у кого есть влияние на ситуацию, а не просто шлепок по шайбе. Вот он мне кажется большим хоккеистом.

А рекорды по шлепкам по шайбе не заслуживают и десятой части шумихи, которая получается», – сказал Sports.ru бывший комментатор «Матч ТВ».

«Овечкин не подберется к Гретцки – точно так же, как Дзюба не подберется к Пеле». Шмурнов в бешенстве от рекорда года

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63 комментария

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i-volk
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Шмурнов, похоже, ненавидит +- всех, некоторых больше, некоторых меньше.
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go-da
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Правда. Забудьте, пожалуйста, про этого идиота.
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krupin82
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Заберите этого алкоголика в дом престарелых.
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lazzziale
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я болельщик, а вернее фанат Динамо М с детства... начал ездить на выезды впервые в 13 лет...да, мне тоже не очень нравится то. что Саня последние несколько шайб забил в пустые, но...если возьмём его последнюю такую шайбу. то вместо броска, он сначала отдал на Кузнецова, что говорит о том. что он с удовольствием отдает голевые передачи, а не бездумно поливает из офиса, либо с кистей, либо щелчком...
сравнивать его с Кучеровым, это просто неверно в корне...а теперь мой самый главный вопрос к Шмурнову...
я готов поспорить с кем угодно, что будь Овечкин олицетворением Спартака а не Динамо, то Шмурнов совсем по другому бы пел оды Александру Овечкину...я прикидываю как Шмурнова бесит, что сам Александр выбрал свой номер хоккейный из-за номера мамы Великой восьмерки как его называют в НХЛ...она была баскетболисткой московского ДИНАМО...а после того как Овечкин вышел на футбольное поле родного стаДиона поД номером отца игравшем также в ДИНАМО М , да еще и достаточно умело забил...короче Шмурнов не позорься...Овечкин реально великий игрок нашего поколения. и лично у меня точно выступят слезы когда он побьет рекорд не менее великого Уэйна Гретцки, равно как и у моих детей...ОДНА ЖИ3НЬ-ОДНА КОМАНДА
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Anouck
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Куда уж Кучерову до такой "приятной персоны", как Шмурнов...
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Alexey Belov
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короче стоит кому-то что-то даже отдаленно высказать против Путина, едро, "режЫма", как он тут же в топах на спортсе) Мне лично вообще плевать, какие там "тимы" организовал Овечкин со своими друганами, я когда иду на выборы, то решаю сам за кого голосовать, и не нуждаюсь в советах путинтимовцев и противостоящей им либерастни.
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Headly
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спортс, остановись. зачем вообще цитировать сумасшедшего?
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Al Alkoholm
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я правильно помню, что этот человек называл себя моральным камертоном?
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Denisque78
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Почему этот человек вообще противоставляет Овечкина Кучерову? Я не слышал, чтоб кто-то из них собирался в чем то превзойти другого (ну кроме борьбы за Кубок Стэнли). Когда Кучеров шёл за рекордом Могильного, тоже на него играли, и сам он наверняка хотел "побить", набрав решающее очко предпоследней передачей на пустые ворота. Оба классные хоккеисты. Но Ови уже в какой то запредельной лиге легенд. Кучеров тоже побил некоторые рекорды, и надеюсь, многое ещё у него впереди.
вот только к чему этот странный наброс с противоставлением от товарища, которого далеко не все знают
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Perftoran
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Не думаю, что французы хорошо разбираются в хоккее.)))
__________________________________________________________
(или где он там сейчас живёт)
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Nick Ytbe
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Ну 802-я хоть и в пустые, но забита весьма нетривиально и под сильным прессингом защитника, я в процессе даже думал, что защитник уже отобрал
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volens-docens
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Мне в этой речи понравилось то, что подчёркнуто - не обязательно говорить "хайп", есть соответствующее русское слово. В остальном как-то уж слишком однобоко.
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Айдар Идиатуллин
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Саня-топ!!!! Здоровья и только в перёд.Собаки лаят а караван идёт!
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maddantist maddantist
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Шмурнов, друг, остановись !
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Сергей Вяткин
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Ответ Ratmir90
Я сам не любитель этой шумихи с подсчетом каждого гола Овечкина, но если кому то это интересно почему нет? Шмурнов сильно обесценивает достижения Овечкина чисто из за его политических взглядов и сильно предвзят. Я тоже не поддерживаю политические взгляды Сани, но выражаю ему респект как хоккеисту, а не как к человеку или политическому лицу. Вообще молодой Овечкин был самым крутым хоккеистом которого я когда либо видел и за это ему уже огромное уважение!
Шумиха интересна нхл и там всё под это заточено. Достаточно посмотреть их местный нхл тв
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Айдар Идиатуллин
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Почему печатаете мнение какого то "человека"? Кто это вообще? Почему его мнение должно появляться в рекомендуемых мне лично,новостях? Давайте каждый выскажемся и вы напечатаете)))) у автора ииредактора видимо не сложилось с Овечкиным......иначе бы не пускали в печать,мнение кого-то.......
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Дмитрий Чидакин
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Не ожидал, что Шмурнов такое чмо
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Vanek1411
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"Мне гораздо милее, когда рекорды бьет Кучеров. Хотя он и не очень приятная персона". Я так понимаю, что кроме себя любимого, у Шмурнова все *удаки.
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Alexey Belov
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Овечкин сам практически никогда не говорит о каких-то рекордах, говорят другие. И думают об этом тоже они. Его партнер по команде Кузя например, который вместо того, чтобы забить гол в пустые после паса Овечкина, чуть не запорол голевой момент
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Антон Кривоногов
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Да просто Саня как-то раз Шмурнова на вечерину с девчулями в Москве не позвал, вот он и бесится😁
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Nikita Skorodumov
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Деду таблетки дайте или стакан налейте
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Что с рылом?
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шмурдяк сегодня рупор имбецильных либерах. осталось шмурдяку признать себя ещё и геем.
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Remeslo Wood
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Да не бомбит у меня,не бомбиит
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#nikon
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Шмурнов шмурдяка перебрал.
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Antuanych
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И Кучерову досталось, который вообще никого не трогал. ))
А теперь и он - "не очень приятная персона". Сколько же #овна в Шмурнове?!
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