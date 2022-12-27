Филимонов о Месси и Марадоне: «Смотрел игру обоих, Марадона был ярче. Лео более зависимый, Диего мог сделать игру сам, в 86-м вытащил сборную»

высказался о сравнениях с .

«Я смотрю, что сейчас все сравнивают Месси и Марадону. Но молодежь видела только Лионеля, поэтому объективно сравнивать не может. Учитывая, что я смотрел на игру обоих, могу сказать, что Марадона был лучше, ярче.

Месси все‑таки более зависимый, более командный игрок. Хотя, разумеется, я ни в коем случае не умаляю его достоинств. Но Марадона мог сделать игру сам. В 1986 году он, можно сказать, вытащил свою сборную, – сказал бывший вратарь « » и сборной России.

Сборная Аргентины выиграла чемпионат мира-1986, Марадона забил 5 мячей и был признан лучшим игроком турнира.

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