Филимонов о Месси и Марадоне: «Смотрел игру обоих, Марадона был ярче. Лео более зависимый, Диего мог сделать игру сам, в 86-м вытащил сборную»

Теги Спартак ПСЖ премьер-лига Россия Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу Диего Марадона Александр Филимонов ЧМ-2022 Матч ТВ Футбол

Александр Филимонов высказался о сравнениях Лионеля Месси с Диего Марадоной.

«Я смотрю, что сейчас все сравнивают Месси и Марадону. Но молодежь видела только Лионеля, поэтому объективно сравнивать не может. Учитывая, что я смотрел на игру обоих, могу сказать, что Марадона был лучше, ярче.

Месси все‑таки более зависимый, более командный игрок. Хотя, разумеется, я ни в коем случае не умаляю его достоинств. Но Марадона мог сделать игру сам. В 1986 году он, можно сказать, вытащил свою сборную, – сказал бывший вратарь «Спартака» и сборной России.

Сборная Аргентины выиграла чемпионат мира-1986, Марадона забил 5 мячей и был признан лучшим игроком турнира.  

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48 комментариев

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atomio
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Ответ corazón blanco
Да, Вальдано и Бурручага так, отбывали номер на футбольном поле. Никто не побеждает в футболе один.
особенно смешит:

Но Марадона мог сделать игру сам. В 1986 году он, можно сказать, вытащил свою сборную (с)

один везде успевал, даже в воротах постоять. больше похоже не детские воспоминания Филимонова, в духе - и трава зеленее.
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Гегенпрессинг Рангника
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Ответ Айлин 1990
ЧМ 2014. - MOST KEY PASSES - 24. - MOST CHANCES CREATED - 23. - MOST THROUGH BALLS - 4. - MOST BIG CHANCES CREATED - 13. - MOST SUCCESS DRIBBLES - 46. - MOST OUTSIDE DBOX GOALS - 3. - MOST FREE-KICG GOALS - 1. - MOST POINTS WON - 9. - MOST MOTM AWARDS - 5. - MOST AVERAGE RATING - 8.52 Абсолютно доминирование над всеми в футболе ЧМ 2014. Можешь найти мне другого кто сделал подобное на ЧМ14????
Томас Мюллер был лучшим. Привёл Германию к титулу, забил больше голов и отдал больше голевых. 5+3. Месси свой шанс в финале упустил и в плей-офф не так ярко выглядел. Либо тот же Кроос у которого было много голевых. Германия 4-0 вынесла Португалию. 7-1 Бразилию. Лицемерно считать лучшим не кого-то из них. Месси был хорош, но не лучшим
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аффтар жжёт
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Господи, расскажите Филимонову о существовании интернета, и что даже его фейл с Украиной уже давно видели все школьники 🤦‍♂️
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екибастосЪ
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Ответ Эксперт по вопросам унижения меренгов
Не удивлен почему русский футбол настолько мертв с таким мышлением. Санек, Диего играл в эпоху дворового футбола, при этом ярко сыграл только в одном турнире, забивая параллельно голы руками. Месси держит планку почти 20 лет против топ игроков, когда медицина, фармакология, тактика, тренировки достигли своих пиковых значений. Типичный Филька(((
Справедливости ради, два Скудетто в эпоху ТОГО Милана тоже неслабое достижение.
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Winterburn
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Интересно, от кого Месси был зависим на этом чемпионате мира? Абсолютно все голы сборной Аргентины были забиты либо им самим, либо при его непосредственном участии.
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Денис Олегович
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Ответ Айлин 1990
На ЧМ???
Нет)
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Александра Александрова
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Ответ Айлин 1990
Ну везде по разному, если и минус 1 трофей то всеравно у Месси в 2 раза больше трофей чем у Марадоны.
Ну в вике 42 титула так и есть
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John WAR Rambo
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Ответ Я Гражданин Мира
Как ты на вороте стоял так же футбол смотрел. Спроси у Шевченко может он скажет кто лучше
он как попугай чужое мнение кукарекает себе от своего имени,сейчас с таким мнением не прокатить,есть видеозаписи как марадона на чм 86 играл и как тащил в ’’одиночку’"
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Айлин 1990
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Ответ Денис Олегович
Ну, вообще-то забивал))
На ЧМ???
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moldfan
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Да да... пошел нафиг Вальдано с 4 голами и 2 голевыми на том турнире.
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Ванька-Манька
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Хейтерня до ЧМ: Марадона вёл за собой команду, вожак, все его слушались!!

Хейтерня после ЧМ: у Месси оказалась команда подхалимов, которые за ним шли

😂😂😂😂
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А.Э.РАСИМ
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Ответ Айлин 1990
Месси 800 голов. Марадона 300 голов. Месси 350 ассистов. Марадона 150 ассистов. Месси голов на ЧМ 13. Марадона голов на ЧМ 8. Месси лучший игрок турнира ЧМ 2 раза. Марадона лучший игрок турнира ЧМ 1 раз. Месси 41 трофей. Марадона будет хотя бы 15 трофей???? Месси 6 ЗБ. Марадона сколько сами напишите????))) Месси по обводкам на ЧМ 133 абсолютный рекорд. Марадона по обводкам 105. Месси 4 раза плеймейкер года. Марадона?????)))) Месси в 35 лет забил на ЧМ 7 голов. Марадона в 35 лет передозировки. Месси как топ футболист 17 сезонов. Марадона максимум 5 или 6.
И все это не говорит, что Марадона не великий.

Диего великий.
Но родился Месси, и трон сейчас на троих.
Пеле, Марадона, Месси.
Пеле король футбола "Все вперед", Марадона король романтического футбола, а Месси КОРОЛЬ техногенного.

Диего сотворил магию, Месси стал владельцем этой магии по праву.
Статистика важная штука, но и без нее игра Месси эталон.
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Айлин 1990
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Ответ Александра Александрова
У Месси вроде как 42 трофея уже
Ну везде по разному, если и минус 1 трофей то всеравно у Месси в 2 раза больше трофей чем у Марадоны.
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Денис Олегович
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Ответ Я Гражданин Мира
Отличие от марадоны Месси рукой не забивал
Ну, вообще-то забивал))
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Александра Александрова
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Ответ Айлин 1990
Месси 800 голов. Марадона 300 голов. Месси 350 ассистов. Марадона 150 ассистов. Месси голов на ЧМ 13. Марадона голов на ЧМ 8. Месси лучший игрок турнира ЧМ 2 раза. Марадона лучший игрок турнира ЧМ 1 раз. Месси 41 трофей. Марадона будет хотя бы 15 трофей???? Месси 6 ЗБ. Марадона сколько сами напишите????))) Месси по обводкам на ЧМ 133 абсолютный рекорд. Марадона по обводкам 105. Месси 4 раза плеймейкер года. Марадона?????)))) Месси в 35 лет забил на ЧМ 7 голов. Марадона в 35 лет передозировки. Месси как топ футболист 17 сезонов. Марадона максимум 5 или 6.
У Месси вроде как 42 трофея уже
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Айлин 1990
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Ответ Экспертное мнение
Что-то какое-то нереальное доминирование получается, даже неприлично как-то становится сравнивать их, если смотреть по фактам. При этом ты даже не упомянул, голы за сборную Аргентины у Марадоны 31, у Месси 98........ Никаких сравнений мне кажется быть не должно вообще, хоть я и ценю Марадону довольно высоко, но Месси совсем на другом уровне.
Да кстати, забыл голы за сборную.
98 против 31 Марадоны.

Кстати Месси не только лучший бомбардир и ассистент Аргентина.
Он лучший в ЮА.
Если считать ОИ, МЧМ, КА, ЧМ то Месси 7 раз лучший игрок турнира а это абсолютный рекорд в истории футбола.
Никто 7 раз не становился лучшим игроком турнира за сборную.
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ХавиГави_Паратрупер
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Ответ Эксперт по вопросам унижения меренгов
Марадона в 1986: - в группе никак себе не проявил, затащили Бурручага и Вальдано; - в 1/8 снова тащат Бурручага и Вальдано - в 1/4 и 1/2 тащит уже Марадона - в финале тащат Бурручага и Вальдано Филька, ты как смотрел ?
Так же внимательно, как и на удар Шевченко🤓
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Я Гражданин Мира
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Как ты на вороте стоял так же футбол смотрел.
Спроси у Шевченко может он скажет кто лучше
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Михаил Денисенко
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Как достали уже эти высказывания о Месси и Роналду
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Айлин 1990
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Ответ Гегенпрессинг Рангника
Месси один раз лучший игрок ЧМ. В 2014 он лучшим не был хоть и признали. И при этом у Марадоны было меньше участий на ЧМ, а у Месси как минимум 4 с половиной турнира. Чисто индивидуально сильнее Марадоны на ЧМ никогда никто не играл и не сыграет
У Марадоны 4 ЧМ у Месси 5. Это большая разница???))))
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Я Гражданин Мира
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Ответ corazón blanco
Да, Вальдано и Бурручага так, отбывали номер на футбольном поле. Никто не побеждает в футболе один.
Отличие от марадоны Месси рукой не забивал
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Айлин 1990
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Ответ Гегенпрессинг Рангника
Месси один раз лучший игрок ЧМ. В 2014 он лучшим не был хоть и признали. И при этом у Марадоны было меньше участий на ЧМ, а у Месси как минимум 4 с половиной турнира. Чисто индивидуально сильнее Марадоны на ЧМ никогда никто не играл и не сыграет
ЧМ 2014.
- MOST KEY PASSES - 24.
- MOST CHANCES CREATED - 23.
- MOST THROUGH BALLS - 4.
- MOST BIG CHANCES CREATED - 13.
- MOST SUCCESS DRIBBLES - 46.
- MOST OUTSIDE DBOX GOALS - 3.
- MOST FREE-KICG GOALS - 1.
- MOST POINTS WON - 9.
- MOST MOTM AWARDS - 5.
- MOST AVERAGE RATING - 8.52

Абсолютно доминирование над всеми в футболе ЧМ 2014.
Можешь найти мне другого кто сделал подобное на ЧМ14????
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Экспертное мнение
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Ответ Айлин 1990
Месси 800 голов. Марадона 300 голов. Месси 350 ассистов. Марадона 150 ассистов. Месси голов на ЧМ 13. Марадона голов на ЧМ 8. Месси лучший игрок турнира ЧМ 2 раза. Марадона лучший игрок турнира ЧМ 1 раз. Месси 41 трофей. Марадона будет хотя бы 15 трофей???? Месси 6 ЗБ. Марадона сколько сами напишите????))) Месси по обводкам на ЧМ 133 абсолютный рекорд. Марадона по обводкам 105. Месси 4 раза плеймейкер года. Марадона?????)))) Месси в 35 лет забил на ЧМ 7 голов. Марадона в 35 лет передозировки. Месси как топ футболист 17 сезонов. Марадона максимум 5 или 6.
Что-то какое-то нереальное доминирование получается, даже неприлично как-то становится сравнивать их, если смотреть по фактам. При этом ты даже не упомянул, голы за сборную Аргентины у Марадоны 31, у Месси 98........ Никаких сравнений мне кажется быть не должно вообще, хоть я и ценю Марадону довольно высоко, но Месси совсем на другом уровне.
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Гегенпрессинг Рангника
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Ответ Айлин 1990
Месси 800 голов. Марадона 300 голов. Месси 350 ассистов. Марадона 150 ассистов. Месси голов на ЧМ 13. Марадона голов на ЧМ 8. Месси лучший игрок турнира ЧМ 2 раза. Марадона лучший игрок турнира ЧМ 1 раз. Месси 41 трофей. Марадона будет хотя бы 15 трофей???? Месси 6 ЗБ. Марадона сколько сами напишите????))) Месси по обводкам на ЧМ 133 абсолютный рекорд. Марадона по обводкам 105. Месси 4 раза плеймейкер года. Марадона?????)))) Месси в 35 лет забил на ЧМ 7 голов. Марадона в 35 лет передозировки. Месси как топ футболист 17 сезонов. Марадона максимум 5 или 6.
Месси один раз лучший игрок ЧМ. В 2014 он лучшим не был хоть и признали. И при этом у Марадоны было меньше участий на ЧМ, а у Месси как минимум 4 с половиной турнира. Чисто индивидуально сильнее Марадоны на ЧМ никогда никто не играл и не сыграет
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Е.Р.
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Меська дешёвка распиаренная. Согласен.
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