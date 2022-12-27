Филимонов о Месси и Марадоне: «Смотрел игру обоих, Марадона был ярче. Лео более зависимый, Диего мог сделать игру сам, в 86-м вытащил сборную»
Александр Филимонов высказался о сравнениях Лионеля Месси с Диего Марадоной.
«Я смотрю, что сейчас все сравнивают Месси и Марадону. Но молодежь видела только Лионеля, поэтому объективно сравнивать не может. Учитывая, что я смотрел на игру обоих, могу сказать, что Марадона был лучше, ярче.
Месси все‑таки более зависимый, более командный игрок. Хотя, разумеется, я ни в коем случае не умаляю его достоинств. Но Марадона мог сделать игру сам. В 1986 году он, можно сказать, вытащил свою сборную, – сказал бывший вратарь «Спартака» и сборной России.
Сборная Аргентины выиграла чемпионат мира-1986, Марадона забил 5 мячей и был признан лучшим игроком турнира.
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Но Марадона мог сделать игру сам. В 1986 году он, можно сказать, вытащил свою сборную (с)
один везде успевал, даже в воротах постоять. больше похоже не детские воспоминания Филимонова, в духе - и трава зеленее.
Хейтерня после ЧМ: у Месси оказалась команда подхалимов, которые за ним шли
😂😂😂😂
Диего великий.
Но родился Месси, и трон сейчас на троих.
Пеле, Марадона, Месси.
Пеле король футбола "Все вперед", Марадона король романтического футбола, а Месси КОРОЛЬ техногенного.
Диего сотворил магию, Месси стал владельцем этой магии по праву.
Статистика важная штука, но и без нее игра Месси эталон.
98 против 31 Марадоны.
Кстати Месси не только лучший бомбардир и ассистент Аргентина.
Он лучший в ЮА.
Если считать ОИ, МЧМ, КА, ЧМ то Месси 7 раз лучший игрок турнира а это абсолютный рекорд в истории футбола.
Никто 7 раз не становился лучшим игроком турнира за сборную.
Спроси у Шевченко может он скажет кто лучше
- MOST KEY PASSES - 24.
- MOST CHANCES CREATED - 23.
- MOST THROUGH BALLS - 4.
- MOST BIG CHANCES CREATED - 13.
- MOST SUCCESS DRIBBLES - 46.
- MOST OUTSIDE DBOX GOALS - 3.
- MOST FREE-KICG GOALS - 1.
- MOST POINTS WON - 9.
- MOST MOTM AWARDS - 5.
- MOST AVERAGE RATING - 8.52
Абсолютно доминирование над всеми в футболе ЧМ 2014.
Можешь найти мне другого кто сделал подобное на ЧМ14????