Бензема мог сыграть на ЧМ – его травма была связана с разрывом соединительной ткани, а не мышечного волокна (Marca)

Теги Карим Бензема Реал Мадрид Сборная Франции по футболу Ла Лига травмы ЧМ-2022 Футбол

Карим Бензема мог сыграть за сборную Франции на ЧМ-2022.

«19 ноября Карим получил травму мышцы в четырехглавой мышце левого бедра, при том что его рабочая нога – правая. Это правда, что заключение можно дать на основе обследования и МРТ. Но исходя из того, что можно увидеть на изображениях, у него был разрыв фасции (соединительнотканной оболочки – прим. Sports.ru), окружающей мышцу, и отек мышцы рядом с ней. Другими словами, мышечные волокна не были повреждены. Сроки восстановления – примерно 21 день.

Так и получилось – 10 декабря он уже тренировался с «Реалом», а 14-го Франция играла в полуфинале. Днем позже Карим сыграл товарищеский матч против «Леганеса», в то время как Франция уже готовилась к финалу, но без него. Вывод: Бензема действительно мог бы сыграть на чемпионате мира», – написал спортивный врач Педро Луис Риполь в колонке для Marca.

Карим Бензема получил травму перед стартом ЧМ-2022, в результате чего был выведен из состава сборной Франции и не смог сыграть на турнире.

«Бензема бегал через неделю после отъезда из сборной, а еще через 4 дня сыграл за «Реал». Правда все равно всплывет». Друг Карима о ЧМ-2022

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28 комментариев

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Мадрид наказывает!
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Представляю, как рыдает Дешам.
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FCB1991
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Сколько лет будут мусолить эту тему?
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Niko [Ars]
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Ответ Аркадий Аркадич
Как минимум, он мог бы пригодится, чтобы на последней добавленной минуте не лупить со всей дури во вратаря. Один момент мог все изменить, но на ударной позиции у французов оказался не обладатель Золотого мяча, а Коло-Моло-ноунейм.
Коло-Муани пенку заработал, которая перевернула игру
Так что не надо тут это
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andr d
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Ответ corazón
Без лучшего игрока мира обойтись можно. Без слаженной команды и здоровой атмосферы в ней - никак.
Аргентина и выиграла потому что была командой, а не кучкой персоналий
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ХавиГави_Паратрупер
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Ответ Аркадий Аркадич
Как минимум, он мог бы пригодится, чтобы на последней добавленной минуте не лупить со всей дури во вратаря. Один момент мог все изменить, но на ударной позиции у французов оказался не обладатель Золотого мяча, а Коло-Моло-ноунейм.
Французы в этом овертайме оказались в том числе и благодаря этому "Коло-Моло-ноунейму". Он заработал первый пенальти, с ним в паре вышедший Тюрам поборолся и отыграл на Мбаппе при втором голе. Сомневаюсь, что находящийся без тонуса Бензема смог бы дать такой объём работы и быть эффективным в упрощённой игре на забросах🤓
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uno_107
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Ответ белошип
Да понятно что у Бензема конфликт с тренером,зачем постоянно одно и тоже постить?
Одно и то же
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Sir David Beckham
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да хорош уже. Бензема может сказать «спасибо», что ни за что получил серебряную медаль чм. надо было вообще убирать его из заявки.
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Pb-SE
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Если бы проиграли с Бензема марокканцам: "смотрите, какой Бензема крутой - до полуфинала дотащил мертвую сборную". Проиграли без Бензема в финале по пенальти: "Без бати сами ничего не могут".
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Breaking news today
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Ответ Ебздрогыч
Че за бред? Игрок выбыл до начала чемпионата, команда тренировалась, выстраивала связи, комбинации, набирала форму и общий тонус, и тут перед полуфиналом надо встраивать еле поправившегося и растренированного футболиста, пусть даже топ? Врачи и журналисты откровенно хайп ловят на этой теме
Ну да, потому ведь на замену Бензема вышел. Будь на поле бензин я уверен что дело не дошло бы и до добавленной минуты, но вам всем видней. Дешаму тоже было видней кстати!
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мистер бин
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При этом Бензема опять не появится в старте на очередной матч чемпионата Испании
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Cearvm
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"Так и получилось – 10 декабря он уже тренировался с «Реалом», а 14-го Франция играла в полуфинале" - да что, черт возьми, это должно значить, что одного игрока должны были выпустить на финал, как в FIFA? Остановите этот бессвязный бред уже.
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vrisimo
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Ответ corazón
Без лучшего игрока мира обойтись можно. Без слаженной команды и здоровой атмосферы в ней - никак.
Слаженная команда? Не очень её видел, у французов. Как - всегда - набор топовых игроков
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Аркадий Аркадич
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Ответ Ярик01
А он был нужен, растренированный и без отработки с командой взаимодействия.
Как минимум, он мог бы пригодится, чтобы на последней добавленной минуте не лупить со всей дури во вратаря. Один момент мог все изменить, но на ударной позиции у французов оказался не обладатель Золотого мяча, а Коло-Моло-ноунейм.
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Никого_нет
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Бензема конечно токсик ((
Дешам же вроде объяснил, что травмированные игроки в тренировочном процессе и команде не нужны
Да и решил он все по человечески, оставив Карима в заявке
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vrisimo
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Ответ 6rpvsqvwtj
Лучший игрок мира стал чемпионом в итоге . А Бензема -это пятое колесо в телеге
Это - для тебя лучший игрок, для всех остальных - Бензема
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БляхаджинсКарпина
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Ответ Sevuska
Тогда всё. Давайте переигровку мундиаля с настоящим королём футбола .
причем тут КОкорин ??
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Кирилл.С-Пб
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Порядком надоел уже этот араб...
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Алексей Иванов
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Ответ Ебздрогыч
Че за бред? Игрок выбыл до начала чемпионата, команда тренировалась, выстраивала связи, комбинации, набирала форму и общий тонус, и тут перед полуфиналом надо встраивать еле поправившегося и растренированного футболиста, пусть даже топ? Врачи и журналисты откровенно хайп ловят на этой теме
а кто то говорит про то, что его обязательно в старте надо было выпускать? Спокойно можно было в запасе держать. Ибо любой тренер будет рад, что у него если что на замене есть Бензема, на всякий случай.
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Direct free kick
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Порнорежиссёр не нужен сборной
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Ярик01
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А он был нужен, растренированный и без отработки с командой взаимодействия.
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Ебздрогыч
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Че за бред? Игрок выбыл до начала чемпионата, команда тренировалась, выстраивала связи, комбинации, набирала форму и общий тонус, и тут перед полуфиналом надо встраивать еле поправившегося и растренированного футболиста, пусть даже топ? Врачи и журналисты откровенно хайп ловят на этой теме
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Александр Егоров
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Можно состредоточиться на клубном футболе, борьба за чемпионат Испании, Лига Чемпионов покорить в очередной раз...в Катаре и без него не плохо скатали!
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Alex Miheev
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Получается коллектив не принял Карима
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corazón
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Ответ vrisimo
"Супер-топ-тренер" - Дешам решил, что обойдётся без лучшего игрока мира.
Без лучшего игрока мира обойтись можно.
Без слаженной команды и здоровой атмосферы в ней - никак.
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6rpvsqvwtj
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Ответ vrisimo
"Супер-топ-тренер" - Дешам решил, что обойдётся без лучшего игрока мира.
Лучший игрок мира стал чемпионом в итоге . А Бензема -это пятое колесо в телеге
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