Бензема мог сыграть на ЧМ – его травма была связана с разрывом соединительной ткани, а не мышечного волокна (Marca)
Карим Бензема мог сыграть за сборную Франции на ЧМ-2022.
«19 ноября Карим получил травму мышцы в четырехглавой мышце левого бедра, при том что его рабочая нога – правая. Это правда, что заключение можно дать на основе обследования и МРТ. Но исходя из того, что можно увидеть на изображениях, у него был разрыв фасции (соединительнотканной оболочки – прим. Sports.ru), окружающей мышцу, и отек мышцы рядом с ней. Другими словами, мышечные волокна не были повреждены. Сроки восстановления – примерно 21 день.
Так и получилось – 10 декабря он уже тренировался с «Реалом», а 14-го Франция играла в полуфинале. Днем позже Карим сыграл товарищеский матч против «Леганеса», в то время как Франция уже готовилась к финалу, но без него. Вывод: Бензема действительно мог бы сыграть на чемпионате мира», – написал спортивный врач Педро Луис Риполь в колонке для Marca.
Карим Бензема получил травму перед стартом ЧМ-2022, в результате чего был выведен из состава сборной Франции и не смог сыграть на турнире.
«Бензема бегал через неделю после отъезда из сборной, а еще через 4 дня сыграл за «Реал». Правда все равно всплывет». Друг Карима о ЧМ-2022
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Так что не надо тут это
Дешам же вроде объяснил, что травмированные игроки в тренировочном процессе и команде не нужны
Да и решил он все по человечески, оставив Карима в заявке
Без слаженной команды и здоровой атмосферы в ней - никак.