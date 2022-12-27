Бензема мог сыграть на ЧМ – его травма была связана с разрывом соединительной ткани, а не мышечного волокна (Marca)

Карим Бензема мог сыграть за сборную Франции на .

«19 ноября Карим получил травму мышцы в четырехглавой мышце левого бедра, при том что его рабочая нога – правая. Это правда, что заключение можно дать на основе обследования и МРТ. Но исходя из того, что можно увидеть на изображениях, у него был разрыв фасции (соединительнотканной оболочки – прим. Sports.ru), окружающей мышцу, и отек мышцы рядом с ней. Другими словами, мышечные волокна не были повреждены. Сроки восстановления – примерно 21 день.

Так и получилось – 10 декабря он уже тренировался с « », а 14-го Франция играла в полуфинале. Днем позже Карим сыграл товарищеский матч против «Леганеса», в то время как Франция уже готовилась к финалу, но без него. Вывод: Бензема действительно мог бы сыграть на чемпионате мира», – написал спортивный врач Педро Луис Риполь в колонке для Marca.

получил травму перед стартом ЧМ-2022, в результате чего был выведен из состава сборной и не смог сыграть на турнире.

«Бензема бегал через неделю после отъезда из сборной, а еще через 4 дня сыграл за «Реал». Правда все равно всплывет». Друг Карима о ЧМ-2022

Юрий Семин путешествует по миру и показывает, чем живет футбол в разных городах и странах. Смотрите бесплатно!