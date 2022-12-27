Александр Большунов: «Устюгов специально начал лыжами меня подрезать. Я упал и даже немножко сознание потерял, сильно головой ударился»

прокомментировал столкновение с в полуфинале конькового спринта на этапе Кубка России в Красногорске.

Лыжники упали и не прошли в финал.

«Да все нормально. Просто Серега, видимо, не может отпустить ситуацию.

На спуске вышел первым, потом Серега вроде стал обгонять, но лыжи у меня получше поехали, я его слева стал обгонять.

И в этот момент он начал специально лыжами меня подрезать, после чего я упал и даже немножко, я так понял, сознание потерял, потому что очень сильно головой ударился.

Потому что очень мутно все было, поэтому долго приходил в себя», – сказал Большунов в эфире телеканала «Спортивный».

Большунов и Устюгов столкнулись и упали в полуфинале конькового спринта на этапе Кубка России в Красногорске