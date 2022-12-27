Александр Большунов: «Устюгов специально начал лыжами меня подрезать. Я упал и даже немножко сознание потерял, сильно головой ударился»
Александр Большунов прокомментировал столкновение с Сергеем Устюговым в полуфинале конькового спринта на этапе Кубка России в Красногорске.
Лыжники упали и не прошли в финал.
«Да все нормально. Просто Серега, видимо, не может отпустить ситуацию.
На спуске вышел первым, потом Серега вроде стал обгонять, но лыжи у меня получше поехали, я его слева стал обгонять.
И в этот момент он начал специально лыжами меня подрезать, после чего я упал и даже немножко, я так понял, сознание потерял, потому что очень сильно головой ударился.
Потому что очень мутно все было, поэтому долго приходил в себя», – сказал Большунов в эфире телеканала «Спортивный».
Большунов и Устюгов столкнулись и упали в полуфинале конькового спринта на этапе Кубка России в Красногорске
Устюгов до этого ему пару раз лыжей намекнул, что надо бы держаться левее. И места было вагон. Ехать чуть левее никаких проблем не было
Первый закон Ньютона.Инерция.
Детский сад, младшая группа, ну честное слово((