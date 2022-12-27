Александр Большунов: «Устюгов специально начал лыжами меня подрезать. Я упал и даже немножко сознание потерял, сильно головой ударился»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Кубок России Сергей Устюгов Александр Большунов Лыжи

Александр Большунов прокомментировал столкновение с Сергеем Устюговым в полуфинале конькового спринта на этапе Кубка России в Красногорске.

Лыжники упали и не прошли в финал. 

«Да все нормально. Просто Серега, видимо, не может отпустить ситуацию.

На спуске вышел первым, потом Серега вроде стал обгонять, но лыжи у меня получше поехали, я его слева стал обгонять.

И в этот момент он начал специально лыжами меня подрезать, после чего я упал и даже немножко, я так понял, сознание потерял, потому что очень сильно головой ударился.

Потому что очень мутно все было, поэтому долго приходил в себя», – сказал Большунов в эфире телеканала «Спортивный».

Большунов и Устюгов столкнулись и упали в полуфинале конькового спринта на этапе Кубка России в Красногорске

39 комментариев

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Alina_77
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Ответ Viktor Derkach
Он уже который раз обвиняет Устюгова, что тот виноват, не отпускает ситуацию, соревнуются только лишь с ним. А на деле как раз наоборот, похоже, сам просто ни о чем кроме борьбы с Устюговым не думает. Сейчас катили рядом, но когда показалось, что Сергей уходит первым нервы сдали и сцепились лыжами.
Ну да, ну да, это не Устюгов лыжами двигал, вы не верите Сереже?!
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prorvemss
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Эти все пись..ми меряются.
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Alina_77
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Ответ Евгений - 79
Хоть бы здесь мужиком был и не ныл. Опять виноват кто угодно, но не он. Судя по видео кажется что Болле подрезал
Ныл Сережа, когда на награждение не пошел. А когда кажется, креститься нужно.
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ymuller
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Ответ Антон Кривоногов
Не поймаю почему Большунов жалуется? Как будто первый год на лыжне и сам такого никогда не делал, прямо нимб 😇 на головой. Ладно хоть Устюгова палками не забил как Мяаки😁
Даа...вам видимо нужен смертельный исход, чтобы вы перестали такую чушь писать
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sintenced
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Здесь должно быть видео из старого Человека-паука: "Ну заплачь".
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Виктор_Терехов
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Ответ Антон Залевский
Похоже от такого удара перестал вырабатывается тестостерона и вслндствии ведёт себя как баба.
он себя всегда так ведет
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Виктор_Терехов
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Ответ валерия марченко
Сгинь.ципсота
это хохол марченко напейсал? )
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ivan 07
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Сам завалил Серегу ,а еще катит на другого.
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Ruslan Isaev
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Ждём ребят у Малахова
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Leo Bonart
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Ответ chouchou
А кого Устюгову обвинять? Если он сам все сделал и сам виноват
Сам все сделал Большунов. Пошел в обгон по большому радиусу, не соблюдая дистанцию, допустил контакт и улетел.
Устюгов до этого ему пару раз лыжей намекнул, что надо бы держаться левее. И места было вагон. Ехать чуть левее никаких проблем не было
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hett
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А вот и не подерётесь 🤡
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Виктор_Терехов
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Ответ Сергей Орлов
Какой же он противный человек. Хоть и спортсмен великий.
написал свой комментарий, а потом ваш увидел
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Антон Залевский
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Похоже от такого удара перестал вырабатывается тестостерона и вслндствии ведёт себя как баба.
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Позитивный
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Какой же бред можно прочитать на ветке…. Ничего хорошего в этом нет, что лучший лыжник современности и один из сильнейших сталкиваются и ищут виноватых… По сюжету Устюгов хотел ответить в этой гонке однозначно…
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Виктор_Терехов
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талантливый спортсмен, но какой же мерзкий человек
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А что так можно было?
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Ого, скандалы интриги расследования на кубке России, пожалуй все-равно не буду смотреть.))
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валерия марченко
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Ответ Сергей Орлов
Какой же он противный человек. Хоть и спортсмен великий.
Сгинь.ципсота
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chouchou
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Ответ Евгений - 79
Послушал. Только Лось никого не обвиняет. И ведут себя достойно. Если и будут претензии - то они будут за закрытой дверью. И сравни с ответами Большунова. Все вокруг виноваты.
А кого Устюгову обвинять? Если он сам все сделал и сам виноват
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Сергей Орлов
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Какой же он противный человек. Хоть и спортсмен великий.
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Ольга Иванова
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Большунов сам виноват, слишком прижимался к Сереге!
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Eduard Rastryopin
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Надеюсь ему кто-то объяснит законы физики,если он в школе прогуливал.
Первый закон Ньютона.Инерция.
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Евгений - 79
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Ответ chouchou
Ну так послушай Устюгова, он сам об этом говорит, что лыжами хотел подвинуть Большунова, а он его не понял..
Послушал. Только Лось никого не обвиняет. И ведут себя достойно. Если и будут претензии - то они будут за закрытой дверью. И сравни с ответами Большунова. Все вокруг виноваты.
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Витольд Бубеный
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Предлагаю их всегда ставить в один забег)
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Лизавета Анна -Мария
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"А он первый начал 😭"
Детский сад, младшая группа, ну честное слово((
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Serge Vendino
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Ответ Viktor Derkach
Он уже который раз обвиняет Устюгова, что тот виноват, не отпускает ситуацию, соревнуются только лишь с ним. А на деле как раз наоборот, похоже, сам просто ни о чем кроме борьбы с Устюговым не думает. Сейчас катили рядом, но когда показалось, что Сергей уходит первым нервы сдали и сцепились лыжами.
Ну в данном случае это скорее случайность была. Оба не хотели уступать, но, в отличие от предыдущего спринта, вряд ли реально кто-то хотел подрезать. Просто ситуация такая: поворот на спуске, большая скорость, рыхлый снег-каша - тут надо быть осторожным, а не параллельными курсами идти максимально близко
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