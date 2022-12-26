Лыжи. Кубок России. Большунов, Устюгов, Терентьев, Коростелев, Ретивых выступят в спринте свободным стилем

27 декабря в Красногорске на этапе Кубка России по лыжным гонкам пройдет мужской спринт свободным стилем.

Кубок России-2022/23 по лыжным гонкам

5-й этап

Красногорск

Мужчины

Спринт, свободный стиль

Начало квалификации – 11.00 по московскому времени, начало финалов – 13.30 по московскому времени.

Старт-лист

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