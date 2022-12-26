Лыжи. Кубок России. Большунов, Устюгов, Терентьев, Коростелев, Ретивых выступят в спринте свободным стилем

Теги результаты лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) спринт Глеб Ретивых Кубок России Сергей Устюгов Артем Мальцев Андрей Мельниченко Илья Семиков Денис Спицов Иван Якимушкин Александр Большунов Андрей Собакарев Сергей Ардашев Александр Терентьев Андрей Краснов Савелий Коростелев Лыжи

27 декабря в Красногорске на этапе Кубка России по лыжным гонкам пройдет мужской спринт свободным стилем. 

Кубок России-2022/23 по лыжным гонкам

5-й этап

Красногорск

Мужчины

Спринт, свободный стиль

Начало квалификации – 11.00 по московскому времени, начало финалов – 13.30 по московскому времени. 

Старт-лист 

12. Андрей Собакарев

13. Илья Семиков

15. Сергей Устюгов 

16. Денис Спицов 

17. Иван Якимушкин 

18. Андрей Краснов 

22. Артем Мальцев 

27. Андрей Мельниченко 

32. Савелий Коростелев 

36. Сергей Ардашев

37. Александр Терентьев

38. Глеб Ретивых 

39. Александр Большунов 

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4 комментария

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Ответ Щеглот
А буки принимают ставки на кр? Чё-то зная реваншистские способности Саныча завтра чуется деклассирование всех и вся. Стычки действуют на него как машинное масло на шарикоподшипник. Несите машины, квартиры, почки - всё ставьте на Большунова, это я вам как ведущий эксперт рекомендую. Потом две почки купите, две квартиры..
Там Мальцев стартует,ты на него ставь)))
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Андрей Костоломченко
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большуновское нытье заснимите завтра, пожалуйста. Хотя, о чем это я? Он же убежит после финиша быстрее, чем на трассе, от журналистов. Кстати, кто знает, заборы высокие в Красногорске?
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Щеглот
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А буки принимают ставки на кр? Чё-то зная реваншистские способности Саныча завтра чуется деклассирование всех и вся. Стычки действуют на него как машинное масло на шарикоподшипник. Несите машины, квартиры, почки - всё ставьте на Большунова, это я вам как ведущий эксперт рекомендую. Потом две почки купите, две квартиры..
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Marcus Varro
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Ожидаем огненный старт!
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