Лыжи. Кубок России. Большунов, Устюгов, Терентьев, Коростелев, Ретивых выступят в спринте свободным стилем
27 декабря в Красногорске на этапе Кубка России по лыжным гонкам пройдет мужской спринт свободным стилем.
Кубок России-2022/23 по лыжным гонкам
5-й этап
Красногорск
Мужчины
Спринт, свободный стиль
Начало квалификации – 11.00 по московскому времени, начало финалов – 13.30 по московскому времени.
Старт-лист
12. Андрей Собакарев
13. Илья Семиков
15. Сергей Устюгов
16. Денис Спицов
17. Иван Якимушкин
18. Андрей Краснов
22. Артем Мальцев
36. Сергей Ардашев
38. Глеб Ретивых
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