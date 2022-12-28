Трипл-дабл Расселла Уэстбрука помог «Лейкерс» обыграть «Мэджик» и прервать серию из 4 поражений подряд

Трипл-дабл Расселла Уэстбрука и 28 очков помогли «Лейкерс» одержать домашнюю победу над « » (129:110) и прервать серию из четырех поражений подряд.

Уэстбрук, выйдя со скамейки запасных, набрал 15 очков (6 из 11 с игры), сделал 13 подборов, 13 передач и 4 потери за 29 минут на паркете. 34-летний защитник оформил третий трипл-дабл в нынешнем сезоне, все – со скамейки запасных. Это рекорд НБА по количеству трипл-даблов со скамейки в одном сезоне с тех пор, как в сезоне-1970/71 стали записывать стартовые пятерки.

Уэстбрук занимает первое место в истории НБА по количеству трипл-даблов за карьеру (197). На втором месте – Оскар Робертсон (181).

Джеймс стал самым результативным в составе победителей, набрав 28 очков (12 из 24 с игры), сделав 7 подборов, 5 передач, 1 перехват, 1 блок-шот и 4 потери за 31 минуту. Четырехкратный MVP НБА набирал не менее 30 очков в семи предыдущих матчах.

Энтони Дэвис пропустил шестой подряд матч из-за стрессовой травмы правой ноги. Ожидается, что он пропустит еще как минимум три недели.

«Лейкерс» находятся на 13-м месте в Западной конференции с результатом 14-20.

Еще недавно все требовали обмена Уэстбрука. Сейчас он повторяет рекорды Мэджика и Маггзи Богза, а «Лейкерс» не хотят его отпускать

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