Трипл-дабл Расселла Уэстбрука помог «Лейкерс» обыграть «Мэджик» и прервать серию из 4 поражений подряд

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Орландо НБА Расселл Уэстбрук Баскетбол

Трипл-дабл Расселла Уэстбрука и 28 очков Леброна Джеймса помогли «Лейкерс» одержать домашнюю победу над «Орландо» (129:110) и прервать серию из четырех поражений подряд.

Уэстбрук, выйдя со скамейки запасных, набрал 15 очков (6 из 11 с игры), сделал 13 подборов, 13 передач и 4 потери за 29 минут на паркете. 34-летний защитник оформил третий трипл-дабл в нынешнем сезоне, все – со скамейки запасных. Это рекорд НБА по количеству трипл-даблов со скамейки в одном сезоне с тех пор, как в сезоне-1970/71 стали записывать стартовые пятерки.

Уэстбрук занимает первое место в истории НБА по количеству трипл-даблов за карьеру (197). На втором месте – Оскар Робертсон (181).

Джеймс стал самым результативным в составе победителей, набрав 28 очков (12 из 24 с игры), сделав 7 подборов, 5 передач, 1 перехват, 1 блок-шот и 4 потери за 31 минуту. Четырехкратный MVP НБА набирал не менее 30 очков в семи предыдущих матчах.

Энтони Дэвис пропустил шестой подряд матч из-за стрессовой травмы правой ноги. Ожидается, что он пропустит еще как минимум три недели.

«Лейкерс» находятся на 13-м месте в Западной конференции с результатом 14-20.

Еще недавно все требовали обмена Уэстбрука. Сейчас он повторяет рекорды Мэджика и Маггзи Богза, а «Лейкерс» не хотят его отпускать

Праздничное дефиле в НБА: ковбой Лука, Уэстбрук в юбке, рождественская елочка с бородой и тренер в пижаме 🤠🎄👗

Почему в НБА принято играть в Рождество? Разбираем рекорды, лучшие матчи, кроссовки и культовую рекламу

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vagant
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Это не только рекордный третий ассист с бенча в сезоне. За всю историю лиги только Шремпфу удавалось со скамьи сделать три трипла.
Итожим, Расс:
- первый по триплам в истории
- первый по триплам со скамьи (на паях)
- первый по триплам за сезон
- первый по триплам со скамьи за сезон

Мистер Трипл-дабл.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Air Rodman
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Уэстбруку осталось 117 ассистов, чтобы войти в топ-10 в истории.

8. Оскар Робертсон 9887 ассистов.
9. Айзея Томас 9061.
10. Гэри Пейтон 8966.
11. Расселл Уэстбрук 8849.
12. Андре Миллер 8524.
13. Род Стрикленд 7987.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий