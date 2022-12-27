Устюгов о столкновении с Большуновым: «В одном месте мы переступали в поворот, и получился завал. Я не хотел умышленно этого делать»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Кубок России Сергей Устюгов Александр Большунов Лыжи

Сергей Устюгов прокомментировал столкновение с Александром Большуновым в полуфинале спринта свободным стилем на этапе Кубка России в Красногорске.

Устюгов и Большунов упали и не прошли в финал. 

«Сегодня пытался работать чуть пожестче, в пределах правил. Но я в дальний поворот всегда по большому радиусу проходил.

Первый раз, когда мы зашли с Александром в поворот, попытался его ножкой чуть-чуть подбодрить, чтобы он пошире встал. Но он маленько меня не понял. Я шел по своей траектории, получилось так, что мы завалились.

Получается, был контакт лыж, а может, и ботинок – в одном месте мы переступали в поворот и получился завал.

Я не знаю, это все произошло так быстро, что я до сих пор не понял. Надо посмотреть повтор, спросить Саню. Но когда мы упали, он ругался на меня.

Я думал, что все в пределах правил, не знаю. Надеюсь, что это было именно так, потому что умышленно я этого делать не хотел.

Я хотел сегодня выступить просто немного пожестче, нежели остальные спринты, но не получилось. Я думаю, если бы мы из того поворота вышли, то все нормально было бы. Надо было немножко пошире траекторию взять.

Все свои забеги, что вчера, что сегодня, я всегда ходил по широкому радиусу – с большого и по большому, никогда не уходил на маленький, но тут получилось так, что меня вытеснял Александр немного. Но я не хотел уходить на внутренний радиус, потому что там был лед.

Уже ничего не избежать: если судьи увидят мою вину, значит, оно так и есть. Но умышленно этого не было.

Со мной все нормально, я ничего не дернул, все хорошо», – сказал Устюгов в эфире телеканала «Спортивный». 

Большунов и Устюгов столкнулись и упали в полуфинале конькового спринта на этапе Кубка России в Красногорске

15 комментариев

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Водопад
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Сегодня лидеры обделались по полной . Одна на ровном месте свалилась, два других быковать начали на повороте..
А Непряева с Терентьевым красавцы..
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dyglas
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Ответ Йенс Мустерманн
У вечно второго лицо после падения было, как у интеллигентов из районных разливаек. И в очередной раз жим-жим на месте же предъявить, по его мнению, виноватому. А рассказывали, что мол он сразу же может прописать. Но, это как было мифом, так им же и осталось.
А вы все еще 2021 г находитесь или проморгали ОИ в Пекине?
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закрыт по беспределу
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Зато Теря не обламывается.
Спокойно косит золото, пока эти двое бодаются.
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raio
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Нормальное столкновение двух характеров. Большунов зря думает, что Устюгова можно продавить
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grek087
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Ответ Ivan Ivanych
Норги щас наверно ржут с этих двух клоунов)))
Норги там выносят всех вперёд ногами не стараясь, и друг другу зады лижут. Без накала и серьёзного соперничества они не могут на что-то претендовать на первых крупных стартах в присутствии России придёт понимание что нужно работать больше
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udod
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попытался его ножкой чуть-чуть подбодрить (с)
вот и подбодрил, должны вынести предупреждение, как и Большунову вчера
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artpal
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Ответ Ivan Ivanych
Норги щас наверно ржут с этих двух клоунов)))
Думаешь, они подключили Триколор и смотрят кубок России?
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Bernie
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Ответ Йенс Мустерманн
У вечно второго лицо после падения было, как у интеллигентов из районных разливаек. И в очередной раз жим-жим на месте же предъявить, по его мнению, виноватому. А рассказывали, что мол он сразу же может прописать. Но, это как было мифом, так им же и осталось.
Тебе хочется UFS? Канал переключи просто! Есть один такой , с утра прописывают по рожам друг другу(((
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Bernie
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Ответ Ivan Ivanych
Норги щас наверно ржут с этих двух клоунов)))
Клоун здесь один - это ты(((
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Йенс Мустерманн
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У вечно второго лицо после падения было, как у интеллигентов из районных разливаек. И в очередной раз жим-жим на месте же предъявить, по его мнению, виноватому. А рассказывали, что мол он сразу же может прописать. Но, это как было мифом, так им же и осталось.
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Ivan Ivanych
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Норги щас наверно ржут с этих двух клоунов)))
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Pikachu Pikachu
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Забавно, все валили на происки норгов. Ну вот норгов нет, а инцидентов с участием этих товарищей меньше не стало.
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Ivan Ivanych
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Как две склочные бабы. Уже даже не смешно.
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Marcus Varro
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Ребята, вам пора остыть!
Оба уперлись рогом и бодаетесь.
Понятно, что интерес подогревается, но так нельзя.
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Ебздрогыч
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Блин, хорошо что они лыжники, а не биатлонисты - перестреляли бы друг друга!
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