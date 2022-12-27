Устюгов о столкновении с Большуновым: «В одном месте мы переступали в поворот, и получился завал. Я не хотел умышленно этого делать»

прокомментировал столкновение с в полуфинале спринта свободным стилем на этапе Кубка России в Красногорске.

Устюгов и Большунов упали и не прошли в финал.

«Сегодня пытался работать чуть пожестче, в пределах правил. Но я в дальний поворот всегда по большому радиусу проходил.

Первый раз, когда мы зашли с Александром в поворот, попытался его ножкой чуть-чуть подбодрить, чтобы он пошире встал. Но он маленько меня не понял. Я шел по своей траектории, получилось так, что мы завалились.

Получается, был контакт лыж, а может, и ботинок – в одном месте мы переступали в поворот и получился завал.

Я не знаю, это все произошло так быстро, что я до сих пор не понял. Надо посмотреть повтор, спросить Саню. Но когда мы упали, он ругался на меня.

Я думал, что все в пределах правил, не знаю. Надеюсь, что это было именно так, потому что умышленно я этого делать не хотел.

Я хотел сегодня выступить просто немного пожестче, нежели остальные спринты, но не получилось. Я думаю, если бы мы из того поворота вышли, то все нормально было бы. Надо было немножко пошире траекторию взять.

Все свои забеги, что вчера, что сегодня, я всегда ходил по широкому радиусу – с большого и по большому, никогда не уходил на маленький, но тут получилось так, что меня вытеснял Александр немного. Но я не хотел уходить на внутренний радиус, потому что там был лед.

Уже ничего не избежать: если судьи увидят мою вину, значит, оно так и есть. Но умышленно этого не было.

Со мной все нормально, я ничего не дернул, все хорошо», – сказал Устюгов в эфире телеканала «Спортивный».

Большунов и Устюгов столкнулись и упали в полуфинале конькового спринта на этапе Кубка России в Красногорске