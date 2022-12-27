НБА. «Мемфис» примет «Финикс», «Денвер» в гостях у «Сакраменто» и другие матчи

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Сегодня ночью в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся 10 матчей.

«Мемфис» попытается нанести «Финиксу» четвертое поражение подряд. Лидер Западной конференции «Денвер» в гостях сыграет против крепкого «Сакраменто».

НБА

Регулярный чемпионат

Орландо – Лейкерс
Дата проведения
28 декабря, 03.00, «Amway Center»
Онлайн матча

Вашингтон – Филадельфия
Дата проведения
28 декабря, 03.00, «Capital One Arena»
Онлайн матча

Бостон – Хьюстон
Дата проведения
28 декабря, 03.30, «TD Garden»
Онлайн матча

Торонто – Клипперс
Дата проведения
28 декабря, 03.30, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча

Индиана – Атланта
Дата проведения
28 декабря, 03.30, «Gainbridge Fieldhouse»
Онлайн матча

Оклахома-Сити – Сан-Антонио
Дата проведения
28 декабря, 04.00, «Paycom Center»
Онлайн матча

Мемфис – Финикс
Дата проведения
28 декабря, 04.00, «FedExForum»
Онлайн матча

Даллас – Нью-Йорк
Дата проведения
28 декабря, 04.30, «American Airlines Center»
Онлайн матча

Голден Стэйт – Шарлотт
Дата проведения
28 декабря, 06.00, «Chase Center»
Онлайн матча

Сакраменто – Денвер
Дата проведения
28 декабря, 06.00, «Golden 1 Center»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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3 комментария

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Be1983kot18leta@gmail.com
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Сегодня появится огромное количество с детства за Пенни Хардуэя.
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Light Yagami
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Удачи лэйкэз, рокец, "Оуклахоуме" и мавз!
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Илья Купол
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Финикс как будто бойцовский клуб организовал. Откуда столько мышечных травм? Тренер по физухе под водкой или что?
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