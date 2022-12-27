НБА. «Мемфис» примет «Финикс», «Денвер» в гостях у «Сакраменто» и другие матчи
Сегодня ночью в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся 10 матчей.
«Мемфис» попытается нанести «Финиксу» четвертое поражение подряд. Лидер Западной конференции «Денвер» в гостях сыграет против крепкого «Сакраменто».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 28 декабря, 03.00, «Amway Center»
- Дата проведения
- 28 декабря, 03.00, «Capital One Arena»
- Дата проведения
- 28 декабря, 03.30, «TD Garden»
- Дата проведения
- 28 декабря, 03.30, «Scotiabank Arena»
- Дата проведения
- 28 декабря, 03.30, «Gainbridge Fieldhouse»
- Дата проведения
- 28 декабря, 04.00, «Paycom Center»
- Дата проведения
- 28 декабря, 04.00, «FedExForum»
- Дата проведения
- 28 декабря, 04.30, «American Airlines Center»
- Дата проведения
- 28 декабря, 06.00, «Chase Center»
- Дата проведения
- 28 декабря, 06.00, «Golden 1 Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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