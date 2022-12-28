Кузьменко набрал 30 очков за 33 игры в дебютном сезоне в НХЛ. У него передача в матче с «Сан-Хосе»

набрал 30 очков за 33 матча в дебютном сезоне в .

Форвард « » отметился результативной передачей в игре регулярного чемпионата с « » (6:2).

На счету россиянина стало 14 шайб и 16 передач в 33 играх. Он не претендует на приз лучшему новичку сезона («Колдер Трофи»), так как ему исполнилось 26 лет до сентябрьского дедлайна.

Сегодня Кузьменко (15:47, 0:40 – в большинстве, «+2») остался без бросков в створ.