Кузьменко набрал 30 очков за 33 игры в дебютном сезоне в НХЛ. У него передача в матче с «Сан-Хосе»
Андрей Кузьменко набрал 30 очков за 33 матча в дебютном сезоне в НХЛ.
Форвард «Ванкувера» отметился результативной передачей в игре регулярного чемпионата с «Сан-Хосе» (6:2).
На счету россиянина стало 14 шайб и 16 передач в 33 играх. Он не претендует на приз лучшему новичку сезона («Колдер Трофи»), так как ему исполнилось 26 лет до сентябрьского дедлайна.
Сегодня Кузьменко (15:47, 0:40 – в большинстве, «+2») остался без бросков в створ.
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