Кузьменко набрал 30 очков за 33 игры в дебютном сезоне в НХЛ. У него передача в матче с «Сан-Хосе»

Теги Ванкувер Сан-Хосе НХЛ Андрей Кузьменко Хоккей

Андрей Кузьменко набрал 30 очков за 33 матча в дебютном сезоне в НХЛ.

Форвард «Ванкувера» отметился результативной передачей в игре регулярного чемпионата с «Сан-Хосе» (6:2). 

На счету россиянина стало 14 шайб и 16 передач в 33 играх. Он не претендует на приз лучшему новичку сезона («Колдер Трофи»), так как ему исполнилось 26 лет до сентябрьского дедлайна. 

Сегодня Кузьменко (15:47, 0:40 – в большинстве, «+2») остался без бросков в створ. 

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3 комментария

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MironSM84
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Ответ raspisanie77
Если б Кузьменко поехал в Торонто (а там в лучшем случае 4-е звено), то ничего бы и не было, быстро бы на уэйвер/обмен/АХЛ и т.п. как Барабанов в своё время. Очень важно попасть в свою команду, вот ему повезло.
Согласен. И по стилю и по набору хоккеистов. Но всё равно для меня реально большая но приятная неожиданность))
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raspisanie77
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Ответ MironSM84
НХЛ конечно лига со своей спецификой. Доверие тренера естественно важно,в свою команду попасть,партнёры. Можно говорить что это везде так но...Что так проваляться Шипачев и Гусев ну никак не думалось. Тут наоборот казалось что чистой воды авантюра поехать а вон оно как!
Если б Кузьменко поехал в Торонто (а там в лучшем случае 4-е звено), то ничего бы и не было, быстро бы на уэйвер/обмен/АХЛ и т.п. как Барабанов в своё время. Очень важно попасть в свою команду, вот ему повезло.
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MironSM84
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НХЛ конечно лига со своей спецификой. Доверие тренера естественно важно,в свою команду попасть,партнёры. Можно говорить что это везде так но...Что так проваляться Шипачев и Гусев ну никак не думалось. Тут наоборот казалось что чистой воды авантюра поехать а вон оно как!
+2
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