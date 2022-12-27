Президент «Аль-Насра» о 200 млн евро для Роналду: «Неправда. Почти все, что пишут в медиа, – ложь»

Президент « » ответил на вопрос о возможном переходе .

Мусли Аль-Муаммара спросили об информации испанской газеты Marca о том, что Роналду будет получать в «Аль-Насре» около 200 млн евро в год, а также станет послом заявки Саудовской Аравии на ЧМ-2030.

«Эти статьи – неправда. Почти все, что пишут в медиа, – это ложь», – сказал Аль-Муаммар.

Вчера появилась информация о том, что саудовский клуб уже запланировал медосмотр для Роналду.

«Роналду перейдет в Саудовскую Аравию» – внезапный инсайд Эрдогана. Откуда президент Турции может знать?

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