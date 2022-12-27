Президент «Аль-Насра» о 200 млн евро для Роналду: «Неправда. Почти все, что пишут в медиа, – ложь»
Президент «Аль-Насра» ответил на вопрос о возможном переходе Криштиану Роналду.
Мусли Аль-Муаммара спросили об информации испанской газеты Marca о том, что Роналду будет получать в «Аль-Насре» около 200 млн евро в год, а также станет послом заявки Саудовской Аравии на ЧМ-2030.
«Эти статьи – неправда. Почти все, что пишут в медиа, – это ложь», – сказал Аль-Муаммар.
Вчера появилась информация о том, что саудовский клуб уже запланировал медосмотр для Роналду.
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Месси вошел в вечность, бессмертие, как Диего и Пеле.
Роналду ниже статусом ибо нет ЧМ, это факт.
Можно же было поздравить с триумфом Лео, а не прятаться от всего мира?)
Цена не 200 миллионов, да и клуб ее такой богатый и статусный.
Думаю речь о 20-30 миллионах.
Они его не для титулов берут, это утопия.
Это пиар ход.
Тебе послышалось, 20 миллионов , брат.
А то так и Бицана можно приравнять к Марадоне, ведь у Бицана 812 голов.
1003 игры
795 голов
350 ассистов
Роналду
1152 игры
819 голов
230 ассистов
Вы уже Месси ставите ввину что он моложе и провел на 150 игр меньше?
Как можно считать лучшего бомбардира в истории футбола, который выиграл все, что можно не одним из лучших. Зачем приплетать сюда Пеле, который играл всю карьеру во дворах, без офсайдов и т.д.
Есть только 2 лучших - Лео и Криш, после них уже Марадона, Кройфф и остальные