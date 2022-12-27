Президент «Аль-Насра» о 200 млн евро для Роналду: «Неправда. Почти все, что пишут в медиа, – ложь»

Теги Криштиану Роналду возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд деньги Футбол

Президент «Аль-Насра» ответил на вопрос о возможном переходе Криштиану Роналду.

Мусли Аль-Муаммара спросили об информации испанской газеты Marca о том, что Роналду будет получать в «Аль-Насре» около 200 млн евро в год, а также станет послом заявки Саудовской Аравии на ЧМ-2030.

«Эти статьи – неправда. Почти все, что пишут в медиа, – это ложь», – сказал Аль-Муаммар.

Вчера появилась информация о том, что саудовский клуб уже запланировал медосмотр для Роналду.

«Роналду перейдет в Саудовскую Аравию» – внезапный инсайд Эрдогана. Откуда президент Турции может знать?

Юрий Семин путешествует по миру и показывает, чем живет футбол в разных городах и странах. Смотрите бесплатно!

Материалы по теме

61 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Men77
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Человек1991
Я сразу сказал что эта Зп 200 лимонов бред и шизофрения . Но арабы вы всё равно гоните конкретно , ну даже 30-50 лимонов в год это тоже позорная шизофрения , имиджа у Роналду ноль , от рекламы и альнасровских футболок миллионов не будет , будет максимум 10 голов в год даже в аравии , адекватная ЗП штука баксов в месяц .
Я слышал , что 200 лямов за 2 года, а не за год
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Человек1991
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Я сразу сказал что эта Зп 200 лимонов бред и шизофрения . Но арабы вы всё равно гоните конкретно , ну даже 30-50 лимонов в год это тоже позорная шизофрения , имиджа у Роналду ноль , от рекламы и альнасровских футболок миллионов не будет , будет максимум 10 голов в год даже в аравии , адекватная ЗП штука баксов в месяц .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Oleg
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ fellx
Я вообще не ставлю ничего никому) Просто иринично, как люди принижают заслуги легенды футбола и кумиров многих из за того, что он им просто не нравится)
Дело не в том, нравится или нет.
Месси вошел в вечность, бессмертие, как Диего и Пеле.

Роналду ниже статусом ибо нет ЧМ, это факт.
Можно же было поздравить с триумфом Лео, а не прятаться от всего мира?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
evgenijlistratenko591@gmail.com
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
"Достали вы уже" сказал Рони не глядя на сборную в упор, пусть даже ты лучший но ты совершенно высохший, даже не забивая насколько хватит запаса сил, прогадал с выбором команды, только выигрыш и победа дадут свободно дышать, а тут резервов уже нет, вот в этом и отличие Роналду
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Oraz Orazov
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
"Это ложь! Мы предлагаем ещё больше " добавил президент
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
А.Э.РАСИМ
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Арабыивраиь не будут, по крайней мере по таким делам.

Цена не 200 миллионов, да и клуб ее такой богатый и статусный.

Думаю речь о 20-30 миллионах.

Они его не для титулов берут, это утопия.
Это пиар ход.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Men77
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Э, брат, Криштиану, какие 200 миллионов?
Тебе послышалось, 20 миллионов , брат.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
fellx
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Oleg
Месси 1003 игры 795 голов 350 ассистов Роналду 1152 игры 819 голов 230 ассистов Вы уже Месси ставите ввину что он моложе и провел на 150 игр меньше?
Я вообще не ставлю ничего никому) Просто иринично, как люди принижают заслуги легенды футбола и кумиров многих из за того, что он им просто не нравится)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Крестьян Роналду
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Direct free kick
Иудеи уничтожили Роналду за поддержку Палестины. Видимо Роналду пошёл к Дэвиду Дюку, главному разоблачителю сионистов
Катя Авейру?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
на войне как на войне
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Прекрасно. Мы рады
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Oleg
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Мишка Ляшенко
По теме: Как можно считать лучшего бомбардира в истории футбола, который выиграл все, что можно не одним из лучших. Зачем приплетать сюда Пеле, который играл всю карьеру во дворах, без офсайдов и т.д. Есть только 2 лучших - Лео и Криш, после них уже Марадона, Кройфф и остальные
Не надо приплетать Роналду к Чемпионам Мира.

А то так и Бицана можно приравнять к Марадоне, ведь у Бицана 812 голов.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Балабаев
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Romeo Yankovich
В составе зенита, участвуя в азиатской лиге чемпионов, отлетит от азиатского аналога Брюгге
В составе спартака отлетит в квалификации от азиатского аналога кипрского аека
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Oleg
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ fellx
"Бог" совсем скоро, через сезон скорее всего только догонит по голам обычного игрока Роналду, если второй реально закончит с футболом. Просто факты(которыми так любили бросаться идолопоклонники аргентинца до купленного тройея ЧМ). Теперь стата это всего лишь стата да?)
Месси
1003 игры
795 голов
350 ассистов

Роналду
1152 игры
819 голов
230 ассистов

Вы уже Месси ставите ввину что он моложе и провел на 150 игр меньше?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Балабаев
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Неправда. Нолик забыли.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Эразм
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Не 200, а 400, не за год, а в месяц!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гусейн Магомедрасулов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ karlsson27
Только не к Дмитрию Уткину известному по знаковому позывному
Такого вообще не знаю
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
karlsson27
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Гусейн Магомедрасулов
В медиалигу перейдёт к Уткину. В итоге енот Уткина забьёт больше голов чем Роналду
Только не к Дмитрию Уткину известному по знаковому позывному
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Romeo Yankovich
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Benner
Лучший игрок без кубка Мира? Позорище, а не лучший игрок хахахаах
Ха-ха-ха. Где-то всплакнули те, кто были великолепные и лучшие в своё время или на пике карьеры, но не выигравшие ЧМ. Твоё же мерило единственное правильное. И это я даже не пытаюсь защитить комментатора, на чьё мнение ты ответил
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Maturmalai
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ NIK7478
Ага! Не 200 млн., а 195. Лживые СМИ ...
Там не закрытый, а открытый перелом. ))))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
NIK7478
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ага! Не 200 млн., а 195. Лживые СМИ ...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Romeo Yankovich
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Зизуха
Роналду перейдёт в другой азиатский клуб, из России...
В составе зенита, участвуя в азиатской лиге чемпионов, отлетит от азиатского аналога Брюгге
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
нелюбитель футбола
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Direct free kick
Лучший игрок XXI века
По мнению Моргана... И всё... А-ха-ха-ха...😄💋🤪..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Климов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ NURI Galiev
Думаю Лео побьет его рекорд по ЛЧ по забитым мячам то единственное преимущество .
Конечно побьёт Лео этот рекорд, дело времени.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мишка Ляшенко
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Oleg
Не по теме: Роналду обычно в инстаграм выкладывает каждый чих, а тут тишина. Даже рождественской фотографии нет. Неужели он так разбит и подавлен триумфом Лео?) Думаю да. Все таки тяжело проигрывать, когда твоя пиарслужба тебе твердит что ты лучший. А на деле лучший поднимает главный трофей в истории над головой, становясь в ранг Богов , где только три имени - Месси, Марадона и Пеле.
По теме:
Как можно считать лучшего бомбардира в истории футбола, который выиграл все, что можно не одним из лучших. Зачем приплетать сюда Пеле, который играл всю карьеру во дворах, без офсайдов и т.д.
Есть только 2 лучших - Лео и Криш, после них уже Марадона, Кройфф и остальные
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Benner
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Direct free kick
Лучший игрок XXI века
Лучший игрок без кубка Мира? Позорище, а не лучший игрок хахахаах
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий