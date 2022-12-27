Александра Трусова выступит в шоу Плющенко «Снегурочка» 28 декабря. Ранее она снялась с ЧР из-за высокой температуры
Серебряный призер Олимпиады-2022 по фигурному катанию Александра Трусова примет участие в шоу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко «Снегурочка».
«Александра Трусова примет участие в шоу «Снегурочка», – сообщили организаторы шоу.
Ранее Трусова из-за высокой температуры пропустила чемпионат России, который проходил с 22 по 25 декабря в Красноярске.
Шоу «Снегурочка» пройдет с 28 декабря по 3 января на «ВТБ-Арене».
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— Зacтpaxyйте меня на жизнь!
И как сиганёт.
Температура - это лишь симптом болезни, то, что её нет, не означает, что нет и болезни. Так что либо она не болела на самом деле, либо пренебрегает правилами и распространяет заразу.
Итс э мирыкл!
Я-то надеялась посмотреть ФК на "ЧР", но ФФКР и последний канал кинули болельщиков в угоду тренерше с открытым допинг-делом: не пустили сильнейших одиночниц на лед вообще. Александру Трусову сняли насильно с "ЧР", Веронику Жилину вообще заранее не допустили.
Так что я ничего не смотрела из этого позорного шоу по имени "ЧР".
Лучше посмотрю шоу у Плющенко с сильнейшими.
Настоящее шоу теперь имеет действующих спортсменок уровнем выше чем шоу "ЧР". ФФКР докатились. Позорище.