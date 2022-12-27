Александра Трусова выступит в шоу Плющенко «Снегурочка» 28 декабря. Ранее она снялась с ЧР из-за высокой температуры

Теги Евгений Плющенко сборная России женское катание Александра Трусова ледовые шоу Фигурное катание

Серебряный призер Олимпиады-2022 по фигурному катанию Александра Трусова примет участие в шоу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко «Снегурочка».

«Александра Трусова примет участие в шоу «Снегурочка», – сообщили организаторы шоу.

Ранее Трусова из-за высокой температуры пропустила чемпионат России, который проходил с 22 по 25 декабря в Красноярске.

Шоу «Снегурочка» пройдет с 28 декабря по 3 января на «ВТБ-Арене».

Туктамышева показала завтрак фигуристов на чемпионате России. За столом Валиева, Самарин, Алиев и Трусова, снявшаяся из-за недомогания

«Температура 39,4 – ночью вызвали врача». Вал снятий на фигурном чемпионате России

Материалы по теме

58 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Акселек давай
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ну может и правда выздоровела, организм молодой, восстановился.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lilia Sadykova
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Я так понимаю таким трюкам со снятиями Сашу Янка научила. Если не можешь взять медаль, то " заболей"
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ольга Ольгина
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Шо уже здорОва? Что и следовало ожидать. Да уж.. прально говорят, что от осинки не родятся апельсинки. Семейка ещё та..😅😅😅
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кудря
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ LSp
Шок контент! Люди в комментариях узнают, что температура обычно держится три-четыре дня! И что между чр и шоу было время, чтобы более-менее восстановиться!
Трусова с компанией за столом , жива и весела , Туктик фото выложила ))) буквально намедни
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Джефф Лебовски
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Mukunku 64
Плющенко сказал надо , Саша ответила есть ! Да если б мне Носатый забашлял , я б на костылях Вышел в роли говорящего оленя !
— Надо!
— Зacтpaxyйте меня на жизнь!
И как сиганёт.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ekoplane
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Думаю, у Саши великолепная форма. Она же готовилась к "ЧР", а ее насильно сняли. Она должна гореть желанием, показать всем красивущее выступление и свой королевский каскад 4Lz+2A.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Оле-Лукойе
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Anouck
Даже интересно, чем она лечилась. Если температура под 40 правда, многие, кто сейчас сидят на больничном с ротовирусной инфекцией или гриппом были бы благодарны, предоставь им врачи схожий рецепт...
Температуру сбить на самом деле несложно, парацетамол эффективнее в капельнице или анальгин+ношпа в уколах, другое дело, что если она действительно болела, то то, что она сбила температуру, не означает, что она незаразна, следовательно ни с кем контактировать она не должна.
Температура - это лишь симптом болезни, то, что её нет, не означает, что нет и болезни. Так что либо она не болела на самом деле, либо пренебрегает правилами и распространяет заразу.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
шампион
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Трусова "выздоровила" к шоу!
Итс э мирыкл!
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ekoplane
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ As per
Ты про нюру штоль?
Не, врунишка нюха, назойливая муха - не зайчик. Зайчик это слишком мило. Ее называли мышкой-норушкой, они с семейством дыры+ходы прогрызают и лезут, куда не звали. Все такие серенькие, незаметные.
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сладкий пончик
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ As per
Там новость, что на шоу в Питере со скромным героем муниципалитет выкупил билеты на 28 млн. рублей. Видимо, совсем плохо расходились. Не мудрено, после прошлогоднего ЧР питерцам Нюра не нравится, мягко говоря.
Билеты выкупают не потому что они плохо/хорошо расходятся. Их выкупают, чтобы освоить бюджет.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
LSp
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Шок контент! Люди в комментариях узнают, что температура обычно держится три-четыре дня! И что между чр и шоу было время, чтобы более-менее восстановиться!
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
orlitza
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Natalia Komissarov
Нет, болею уже четвертый день, улучшений почти нет, а завтра на работу. Сижу, думаю идти к врачу или нет.
Идти.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vera Wagner
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Даже если человек и вправду поправился, сразу после болезни потеть и мерзнуть на льду - такой себе восстановительный режим... Неустойка, видать, знатная.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Koiry
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
А кто-то с температурой, еле дыша, чемпионат России выигрывает 🙄 вот он настоящий чемпионский характер
+11
-4
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ekoplane
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ As per
Там новость, что на шоу в Питере со скромным героем муниципалитет выкупил билеты на 28 млн. рублей. Видимо, совсем плохо расходились. Не мудрено, после прошлогоднего ЧР питерцам Нюра не нравится, мягко говоря.
А кому она когда нравилась? Такие назначенные доченьки никому не нравятся.
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
As per
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ ezhik38
Врунишка зайчик серенький под елочкой скакал...)
Ты про нюру штоль?
+4
-6
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ekoplane
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
А трансляция будет? Или запись?

Я-то надеялась посмотреть ФК на "ЧР", но ФФКР и последний канал кинули болельщиков в угоду тренерше с открытым допинг-делом: не пустили сильнейших одиночниц на лед вообще. Александру Трусову сняли насильно с "ЧР", Веронику Жилину вообще заранее не допустили.
Так что я ничего не смотрела из этого позорного шоу по имени "ЧР".
Лучше посмотрю шоу у Плющенко с сильнейшими.
Настоящее шоу теперь имеет действующих спортсменок уровнем выше чем шоу "ЧР". ФФКР докатились. Позорище.
+1
-9
-8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Товарищ Майор.
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Nassta
Ой не смешите, прям конкретно ради одной Саши никто специально в Сибирь не ехал, это ж надо такое придумать.
Ты видимо ничего не знаешь про фанатский группы
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Doctor of Philosophy
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
И что? Это будет спустя неделю после упомянутого повышения. ОРВИ у молодого спортивного индивидуума за 7 дней может полностью пройти. А просто прийти более-менее в норму она могла и того раньше. Не вижу противоречий.
+5
-7
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Gilonjon862
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
В чём новость, про каждую фигуристку такая выйдет? Температура держится обычно пару дней. Понимаю, что многие будут рады в очередной раз выплеснуть свой негатив на Сашу, но может уже хватит писать одно и то же 5 дней подряд и проникнуться новогодним настроением?
+4
-5
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ezhik38
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Врунишка зайчик серенький под елочкой скакал...)
+9
-6
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
As per
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Ekoplane
Комментарий удален модератором
Там новость, что на шоу в Питере со скромным героем муниципалитет выкупил билеты на 28 млн. рублей. Видимо, совсем плохо расходились. Не мудрено, после прошлогоднего ЧР питерцам Нюра не нравится, мягко говоря.
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
veramarso
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ kushm4n
А вариантов выздоровела нет?)
Так она уже на следующий день выздоровела и весело завтракала со всеми за общим столом👍
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Arty K.
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Как неожиданно и приятно!..
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nassta
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Товарищ Майор.
Какой там ЧР, в тройку всё равно не попадёшь, а на шоу гарантированно денежку получишь. За снятие с турнира ничего не будет, а за шоу надо будет неустойку заплатить. А что с болельщиками, которые издалека ради тебя приехали в Сибирь, да болт на них
Ой не смешите, прям конкретно ради одной Саши никто специально в Сибирь не ехал, это ж надо такое придумать.
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий