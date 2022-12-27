Александра Трусова выступит в шоу Плющенко «Снегурочка» 28 декабря. Ранее она снялась с ЧР из-за высокой температуры

Серебряный призер Олимпиады-2022 по фигурному катанию Александра Трусова примет участие в шоу двукратного олимпийского чемпиона «Снегурочка».

« примет участие в шоу «Снегурочка», – сообщили организаторы шоу.

Ранее Трусова из-за высокой температуры пропустила чемпионат России, который проходил с 22 по 25 декабря в Красноярске.

Шоу «Снегурочка» пройдет с 28 декабря по 3 января на «ВТБ-Арене».

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