Абаскаль о ситуации в России: «Магазины поменяли вывески, но в остальном мало что изменилось. Starbucks называется Stars, но кофе тот же»
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль описал жизнь в России в текущих условиях.
– Как ситуация в стране влияет на ваш быт?
– На индивидуальном уровне она нас не затрагивает. Мы живем «в пузыре». 12 часов на работе, поездки из дома на базу и обратно. Отели, матчи...
Но во время выездов все становится заметнее. Путешествия теперь занимают не час-два, а шесть. У нас был даже 19-часовой переезд, большая часть которого – на автобусе. Но никакой опасности я не видел.
Многие магазины поменяли вывески, в остальном мало что изменилось. Starbucks теперь называется Stars, но кофе там тот же. Я все еще могу найти испанские продукты вроде масла.
У нас не так много времени на то, чтобы все изучить, но проблем в быту пока не возникало, – заявил Абаскаль в интервью Relevo.
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Сейчас ведь за любое твое "поговорим" взяться - и окажется очередное наваленное враньё.
Он продолжает тренировать Спартак, и видно, что ему это нравиться
Выключи телевизор, у тебя передозировка
а о чем говорить еще ? ну давай погорим о медицине?
знаешь на каком месте РФ по продолжительности жизни ? средней россиянин живет почти на 10 лет меньше чем европейцы в загнивающем западе ...
или поговорим об образовании??Даже Путин удивился когда узнал сколько в рф школ с туалетом на улице ))
ну ? подкинь тему ..о чем ты хочешь поговорить? давай ..найди хотя бы один пример где рф впереди планеты всей ???