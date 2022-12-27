Абаскаль о ситуации в России: «Магазины поменяли вывески, но в остальном мало что изменилось. Starbucks называется Stars, но кофе тот же»

Главный тренер « » описал жизнь в России в текущих условиях.

– Как ситуация в стране влияет на ваш быт?

– На индивидуальном уровне она нас не затрагивает. Мы живем «в пузыре». 12 часов на работе, поездки из дома на базу и обратно. Отели, матчи...

Но во время выездов все становится заметнее. Путешествия теперь занимают не час-два, а шесть. У нас был даже 19-часовой переезд, большая часть которого – на автобусе. Но никакой опасности я не видел.

Многие магазины поменяли вывески, в остальном мало что изменилось. Starbucks теперь называется Stars, но кофе там тот же. Я все еще могу найти испанские продукты вроде масла.

У нас не так много времени на то, чтобы все изучить, но проблем в быту пока не возникало, – заявил Абаскаль в интервью Relevo.

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