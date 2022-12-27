Абаскаль о ситуации в России: «Магазины поменяли вывески, но в остальном мало что изменилось. Starbucks называется Stars, но кофе тот же»

Теги Спартак премьер-лига Россия Политика Гильермо Абаскаль Футбол

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль описал жизнь в России в текущих условиях.

– Как ситуация в стране влияет на ваш быт?

– На индивидуальном уровне она нас не затрагивает. Мы живем «в пузыре». 12 часов на работе, поездки из дома на базу и обратно. Отели, матчи...

Но во время выездов все становится заметнее. Путешествия теперь занимают не час-два, а шесть. У нас был даже 19-часовой переезд, большая часть которого – на автобусе. Но никакой опасности я не видел.

Многие магазины поменяли вывески, в остальном мало что изменилось. Starbucks теперь называется Stars, но кофе там тот же. Я все еще могу найти испанские продукты вроде масла.

У нас не так много времени на то, чтобы все изучить, но проблем в быту пока не возникало, – заявил Абаскаль в интервью Relevo.

Юрий Семин путешествует по миру и показывает, чем живет футбол в разных городах и странах. Смотрите бесплатно!

Материалы по теме

61 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Stivi M.D.
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Artuom Batishev
Зато люди-идиоты питающиеся в макдаке и подобных заведениях остались теми же. Насколько нужно себя не любить...
Слышь дядь а ты че питаешься исключительно здоровой пищей? Броколи и бурым рисом?🤡
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
frog19
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Врёт и не краснеет ради того чтоб понравиться местной публике. По крайней мере он так считает, что его лесть оценят. Какой нафиг мало что поменялось. Поменяло всё, и это касается не только кофе. По факту все эти замены ушедших брендов как китайскии копии оригиналов. Высказывание на уровне что паль айфона ничем не отличается от оригинала.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
trashbox
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ anastasia Krugova
И ? я знаю статистику. Зачем ты скинул мне то о чем я и говорил ?? ты только подтвердил мои слова ... а о чем говорить еще ? ну давай погорим о медицине? знаешь на каком месте РФ по продолжительности жизни ? средней россиянин живет почти на 10 лет меньше чем европейцы в загнивающем западе ... или поговорим об образовании??Даже Путин удивился когда узнал сколько в рф школ с туалетом на улице )) ну ? подкинь тему ..о чем ты хочешь поговорить? давай ..найди хотя бы один пример где рф впереди планеты всей ???
Если знаешь - то зачем врешь ? За деньги или за идею ?
Сейчас ведь за любое твое "поговорим" взяться - и окажется очередное наваленное враньё.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Maori_nz
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Денис Мартин
В чем он красавчик? Он получает миллионы рублей в месяц, и не видит по большому счету ничего, кроме центра Москвы, если ты хоть раз был в центре Москвы, то ты точно знаешь, что Москва - это не Россия, Москва - это как раз "Западный" город, я бы даже сказал, что самый город из США. Пусть приедет в Екатеринбург, Омск, Курган, Магнитогорск. И будет рассказывать, как все хорошо, и какой тут вкусный кофе:)
Знаете, он молодец в том, что подписав контракт, не убежал, сославшись на какие-нибудь обстоятельства.
Он продолжает тренировать Спартак, и видно, что ему это нравиться
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
byodr
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ DekiB
Зато можно и можно сказать, чтоб написали на стакане, что ты Вольдемар, например!
Я как-то попросил Айвенго написать, написали Ваня. Особо не повыпендриваешься.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
LeSang
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Ростовский
Если бы НАТО не воевали, то от Украины ничего бы не осталось уже
Не совсем так, если бы НАТО воевало на самом деле, то не осталось бы ничего отнюдь не от Украины, если принимать во внимание факт, что у Украины нет ни авиации, ни флота, ни ракет, а воз и ныне там. Или это не так?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Konstantin Meerov
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
в Старбаксе всегда был говеный кофе. в условной Шоколаднице он был качественней. как сейчас - не знаю. а вот то, что Кока Кола тупо сменила этикетку на Добрый - это медицинский факт.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Konstantin Meerov
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ ws357
Повышение цен Абаскаль конечно же не заметил) Заметили только простые люди) Тот же кофе сильно вырос в цене
так цены по всему миру выросли и в РФ они выросли меньше чем в условной Прибалтике
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
atomio
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Blaumerc
Вкусно и точку всё. А вообще, за всё время его прибывания в Спартаке, ни разу не слышал и не читал, что бы Абаскаль сказал что-то неадекватное. Человек с правильными мыслями.
А зачем ему что-то говорить? Он вне политики тут и живет как сам сказал в пузыре. Зарабатывая огромные деньги. На полном обеспечении клуба. Контракт закончится - уедет к себе в Европу их тратить.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
здоровяк
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ пвс-75
Будьте попроще, граф
Спасибо, не хочу быть пролетариатом, жрущим блины с лопаты
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
kushm4n
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Ростовский
Если бы НАТО не воевали, то от Украины ничего бы не осталось уже
Спасибо им что защищают и спасают страну.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Anton Bogner
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Андрей Яременко
Человек зарабатывает деньги, которые ему негде не заплатят, вот и всё
И это ли не адекватно?)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
TiGra
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ здоровяк
В старбаксе и раньше кофе был посредственный, а сейчас стал отвратительным. Заменили зерна на более дешевые, судя по вкусу - смесь из среднего качества робусты и дешевой арабики. Ради интереса решил попробовать.
Соглашусь, что был не топ кофе, но сейчас редкостная дрянь)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Максим Прокофьев
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Палит контору)))
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Денис Мартин
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ DekiB
Ты сам то там бывал, или из Жмеринки пишешь?)))
Бывал, есть с чем сравнить, бывал и в Европе (Германии, Франции, Нидерландах) так что совсем чуть-чуть мир повидал.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
пвс-75
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ здоровяк
В старбаксе и раньше кофе был посредственный, а сейчас стал отвратительным. Заменили зерна на более дешевые, судя по вкусу - смесь из среднего качества робусты и дешевой арабики. Ради интереса решил попробовать.
Будьте попроще, граф
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Яременко
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Blaumerc
Вкусно и точку всё. А вообще, за всё время его прибывания в Спартаке, ни разу не слышал и не читал, что бы Абаскаль сказал что-то неадекватное. Человек с правильными мыслями.
Человек зарабатывает деньги, которые ему негде не заплатят, вот и всё
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DekiB
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Денис Мартин
Кстати да, в МСК не пробовал, а вот в Бремене заходил, и на самом деле, кофе далеко не самый вкусный, но ценник в 2-2.5 раза больше, чем в соседней простой кофейне, где ты за эти деньги ещё и перекусить возьмёшь.
Зато можно и можно сказать, чтоб написали на стакане, что ты Вольдемар, например!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Eden Hazard
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ евГений
Так нато не воюет с рф, это только в пьяных мечтах новиопов-многонационалов им так тяжело с украиной потому что противостоит нато))
Ага, гарный хлопец Мыкола хаймарс на тачанку водрузил, в поле выехал, и лупцует по ЛНР. А этот хаймарс ещё дедовский, какое там НАТА, шо за НАТА вообще?..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Artuom Batishev
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Stivi M.D.
Да братишка кофе остался таким же, расскажешь, как и картошка от макдака осталась той же🤡🤡
Зато люди-идиоты питающиеся в макдаке и подобных заведениях остались теми же. Насколько нужно себя не любить...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Паскаль Шимбонда
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ adeptik
И? Это всё? Та самая победа НАТО?
Причем здесь Нато? 🤡
Выключи телевизор, у тебя передозировка
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DekiB
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Василий Петров
А ты с нато конфликтуешь? 😂
Ну не с мамой, как ты)))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DekiB
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Денис Мартин
В чем он красавчик? Он получает миллионы рублей в месяц, и не видит по большому счету ничего, кроме центра Москвы, если ты хоть раз был в центре Москвы, то ты точно знаешь, что Москва - это не Россия, Москва - это как раз "Западный" город, я бы даже сказал, что самый город из США. Пусть приедет в Екатеринбург, Омск, Курган, Магнитогорск. И будет рассказывать, как все хорошо, и какой тут вкусный кофе:)
Ты сам то там бывал, или из Жмеринки пишешь?)))
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
anastasia Krugova
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ trashbox
Что за привычка сходу наваливать про пенсии ? https://pfr.gov.ru/grazhdanam/pensionres/soc_doplata/ Иди, читай, просвещайся, наваленное.
И ? я знаю статистику. Зачем ты скинул мне то о чем я и говорил ?? ты только подтвердил мои слова ...
а о чем говорить еще ? ну давай погорим о медицине?
знаешь на каком месте РФ по продолжительности жизни ? средней россиянин живет почти на 10 лет меньше чем европейцы в загнивающем западе ...
или поговорим об образовании??Даже Путин удивился когда узнал сколько в рф школ с туалетом на улице ))

ну ? подкинь тему ..о чем ты хочешь поговорить? давай ..найди хотя бы один пример где рф впереди планеты всей ???
+1
-5
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Василий Петров
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ adeptik
И? Это всё? Та самая победа НАТО?
А ты с нато конфликтуешь? 😂
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий