«Мне вообще насрать на ваши источники». Знарок про сообщение о том, что он не подавал в отставку, а был уволен «Ак Барсом»

жестко ответил на сообщение о том, что был уволен по инициативе «Ак Барса».

Официально было объявлено об уходе тренера по собственному желанию.

Сегодня «Матч ТВ» сообщил, что специалист не хотел покидать должность, решение было принято руководством клуба.

«Без комментариев. Вообще ничего не буду говорить. Все было написано.

Пишут, что я не подавал в отставку? У источника и спрашивайте. Что я могу сказать. Мне вообще насрать на ваши источники.

Я же вам ничего не говорю. Пускай источники и отвечают за слова. Вопрос закрыт», – сказал Знарок.

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