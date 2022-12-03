Алена Баранова о лыжном стадионе в Вершине Теи: «Пожалуйста, сделайте теплые туалеты. Очень холодно»

Лыжницы Анастасия Фалеева и Алена Баранова прокомментировали выступление в классическом спринте на этапе Кубка России в Вершине Теи.

Фалеева одержала победу, Баранова стала второй. Третьей финишировала Вероника Степанова.

«Погода оставляет желать лучшего, но такая компания приятная, в которой хочется бегать побольше. Весь сезон будем с хорошей конкуренцией», – сказала Фалеева в эфире «Абакан 24».

«А еще, пожалуйста, сделайте теплые туалеты на стадионе. Очень холодно», – добавила Баранова.