Алена Баранова о лыжном стадионе в Вершине Теи: «Пожалуйста, сделайте теплые туалеты. Очень холодно»
Лыжницы Анастасия Фалеева и Алена Баранова прокомментировали выступление в классическом спринте на этапе Кубка России в Вершине Теи.
Фалеева одержала победу, Баранова стала второй. Третьей финишировала Вероника Степанова.
«Погода оставляет желать лучшего, но такая компания приятная, в которой хочется бегать побольше. Весь сезон будем с хорошей конкуренцией», – сказала Фалеева в эфире «Абакан 24».
«А еще, пожалуйста, сделайте теплые туалеты на стадионе. Очень холодно», – добавила Баранова.
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