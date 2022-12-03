Жеребьевка плей-офф Фонбет Кубка России начнется в 16:30. «Спартак», ЦСКА, «Динамо» в верхней сетке, «Зенит» – в нижней

Сегодня состоится жеребьевка плей-офф Фонбет Кубка России.

В прямом эфире жеребьевку покажет «Матч ТВ». Начало – в 16:30 по московскому времени.

До жеребьевки состоится Матч звезд ФОНБЕТ Кубка России.

Жеребьевка определит пары 1/4 плей-офф Пути РПЛ и Пути Регионов. В верхней сетке команды, занявшие первые места в групповом раунде, будут играть с клубами, занявшими вторые места. При этом соперники, проводившие между собой матчи на групповом этапе, не смогут играть друг с другом.

В нижней сетке сыграют третьи команды группового раунда Пути РПЛ и клубы, которые победили в шестом раунде Пути Регионов.

На каждой стадии плей-офф проигравшая команда из верхней сетки опускается в соответствующую стадию нижней сетки плей-офф (вторые этапы). Победители Пути регионов и Пути РПЛ определят обладателя Кубка России в финальном матче.

Верхняя сетка: «Урал», «Динамо», , , , «Ростов», «Крылья Советов», ;

Нижняя сетка: «Волга» Ульяновск, «Звезда» Санкт-Петербург, «Уфа», «Акрон», «Торпедо», «Ахмат», , «Пари НН».

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