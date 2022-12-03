Эвра лайкнул фото плачущего Суареса. У них был конфликт из-за расовых оскорблений
Патрис Эвра поставил лайк под фото плачущего Луиса Суареса.
Сборная Уругвая в 3-м туре группового этапа чемпионата мира победила команду Ганы (2:0), но заняла третье место в группе и не вышла в плей-офф.
Популярный футбольный аккаунт в инстаграме «433» выложил серию фото Суареса, на которых он плачет из-за вылета своей сборной с ЧМ-2022. Патрис Эвра поставил лайк под этим постом.
Напомним, когда Суарес выступал за «Ливерпуль», его дисквалифицировали на восемь матчей за расистское оскорбление Эвра в матче АПЛ. Экс-защитник сборной Франции тогда выступал за «Манчестер Юнайтед».
Фото: instagram.com/433/
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