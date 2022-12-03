Эвра лайкнул фото плачущего Суареса. У них был конфликт из-за расовых оскорблений

Патрис Эвра поставил лайк под фото плачущего .

Сборная Уругвая в 3-м туре группового этапа чемпионата мира победила команду Ганы (2:0), но заняла третье место в группе и не вышла в плей-офф.

Популярный футбольный аккаунт в инстаграме «433» выложил серию фото Суареса, на которых он плачет из-за вылета своей сборной с . Патрис Эвра поставил лайк под этим постом.

Напомним, когда Суарес выступал за , его дисквалифицировали на восемь матчей за расистское оскорбление Эвра в матче . Экс-защитник сборной Франции тогда выступал за .

Фото: instagram.com/433/

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