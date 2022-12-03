Сестра Криштиану Роналду высказалась об участии португальца на .

«У нас уже есть многолетний опыт. Мы волнуемся. Моя мать была в восторге с самого начала карьеры моего брата. На данном этапе его карьеры она уже готова ко многому.

Все, что вам нужно делать, – это наслаждаться этим чемпионатом мира, который, возможно, станет последним [для Криштиану]. Вот в чем суть: наслаждайтесь этими последними мгновениями. Это то, что должны делать все португальцы: наслаждаться этим заключительным этапом карьеры Криштиану.

Я скажу как португалка, а не как сестра: я думаю, мы все должны быть благодарны за все, что он сделал, за все, ради чего он работал, за все, чего он достиг за последние годы. Нет ни одного португальца, который добился бы того, чего добился он. Я, как женщина из , очень горжусь тем, чего он достиг.

Я расчувствовалась, потому что это меня очень трогает. Это заключительный этап... Ему скоро исполнится 38 лет, возможно, это будет его последний чемпионат мира, и я, как футбольная фанатка и сестра, уже скучаю по нему.

Будет очень трудно смотреть матчи сборной, когда он уйдет. У меня уже есть сын и племянник, и мы с ними будет вспоминать моменты, которые больше не проживем», – сказала Катя Авейру в интервью CNN Portugal.

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