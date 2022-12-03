21 биатлонистка не вышла на старт спринта этапа Кубка России в Увате. Гонка проходит при морозе в 20 градусов

21 российская биатлонистка снялась со спринтерской гонки на втором этапе Кубка страны в Увате.

Из 62 спортсменок на старт вышла 41. Среди пропускающих гонку – лидеры Кубка России Анастасия Гореева и , а также олимпийская чемпионка из Беларуси Динара Алимбекова.

Ранее из-за морозов были отменены 5 гонок за два этапа Кубка России, одна из них – в Увате.

Женский спринт проводится при температуре минус 20 градусов – это предельно допустимый мороз для биатлонных соревнований.

Из-за мороза в биатлоне сорвалось 5 из 8 гонок! Почему тренеры ссорятся с боссами?