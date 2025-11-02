«Милан» – «Рома». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
«Милан» примет «Рому».
«Россонери» встретятся с римлянами в 10-м туре Серии А.
Матч пройдет на стадионе «Сан-Сиро».
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 22:45 по московскому времени.
Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».
Серия А Италия. 10 тур
2 ноября 19:45, Сан-Сиро
«Рома» против «Милана» в Серии А. Кто победит?2930 голосов
Рома
Будет ничья
Милан
