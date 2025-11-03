Кордоба об удалении со «Спартаком»: «Это вызывает смех, пусть остановят меня другим способом. «Краснодар» превосходил соперника до того, как судьи сделали свою работу»

Джон Кордоба: судейство вызывает смех, пусть остановят меня другим способом.

Джон Кордоба заявил, что судейство в матче со «Спартаком» вызвало у него смех.

«Краснодар» обыграл «Спартак » в домашнем матче 14-го тура Мир РПЛ (2:1). Кордоба получил две желтые карточки за 3 минуты за фолы на Руслане Литвинове в концовке матча. Главным арбитром встречи был Кирилл Левников .

– Что происходит с судейством?

– Что вы хотите, чтобы я сказал?

– Правду.

– У меня это вызывает смех. Пусть остановят меня другим способом.

– Вы говорили, что покинете РПЛ, если такое судейство продолжится. Эти слова актуальны?

– Я очень горд за свою команду, партнеров. На протяжении всего матча мы их превосходили до того, как судьи сделали свою работу.

– Не боитесь, что вам дадут дисквалификацию? Ведь у вас условный срок.

– Почему должен активироваться тот условный матч, если там не было ничего агрессивного? В первом моменте сегодня точно не было желтой карточки, во втором – не знаю.

– Держали в голове историю с условной дисквалификацией, когда реагировали на удаление?

– Нет, я об этом не думал. Зачем мне об этом думать, если не было никакой агрессии, не было даже намерения, – сказал форвард «Краснодара ».