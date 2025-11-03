Кордоба об удалении со «Спартаком»: «Это вызывает смех, пусть остановят меня другим способом. «Краснодар» превосходил соперника до того, как судьи сделали свою работу»
Джон Кордоба заявил, что судейство в матче со «Спартаком» вызвало у него смех.
«Краснодар» обыграл «Спартак» в домашнем матче 14-го тура Мир РПЛ (2:1). Кордоба получил две желтые карточки за 3 минуты за фолы на Руслане Литвинове в концовке матча. Главным арбитром встречи был Кирилл Левников.
– Что происходит с судейством?
– Что вы хотите, чтобы я сказал?
– Правду.
– У меня это вызывает смех. Пусть остановят меня другим способом.
– Вы говорили, что покинете РПЛ, если такое судейство продолжится. Эти слова актуальны?
– Я очень горд за свою команду, партнеров. На протяжении всего матча мы их превосходили до того, как судьи сделали свою работу.
– Не боитесь, что вам дадут дисквалификацию? Ведь у вас условный срок.
– Почему должен активироваться тот условный матч, если там не было ничего агрессивного? В первом моменте сегодня точно не было желтой карточки, во втором – не знаю.
– Держали в голове историю с условной дисквалификацией, когда реагировали на удаление?
– Нет, я об этом не думал. Зачем мне об этом думать, если не было никакой агрессии, не было даже намерения, – сказал форвард «Краснодара».