Кубок России. Логинов, Латыпов, Халили, Смольский, Серохвостов, Цветков, Бабиков и Елисеев выступят в спринте

3 декабря на втором этапе Кубка России по биатлону в Увате пройдет мужской спринт.

Кубок России-2022/23 по биатлону

2-й этап

Уват

Спринт

Мужчины

Начало – 12.00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч! Арена»

Старт-лист

1. Антон Смольский (Беларусь)

8. Даниил Серохвостов (Россия)

9. Матвей Елисеев (Россия)

11. Дмитрий Лазовский (Беларусь)

12. Карим Халили (Россия)

16. Василий Томшин (Россия)

17. Максим Цветков (Россия)

18. Антон Бабиков (Россия)

24. Алексей Вагин (Россия)

34. Никита Поршнев (Россия)

35. Никита Лобастов (Беларусь)

45. Максим Воробей (Беларусь)

47. Эдуард Латыпов (Россия)

50. Евгений Гараничев (Россия)

51. Александр Логинов (Россия)

52. Роман Елетнов (Беларусь)

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Расписание трансляций второго этапа Кубка России по биатлону в Увате