Матч звезд ФОНБЕТ Кубка России. Сыграют команды Пути РПЛ и Пути Регионов

В Матче звезд ФОНБЕТ Кубка России сыграют команды Пути РПЛ и Пути Регионов.

Футболисты проведут два тайма по пятнадцать минут в формате 5х5. В случае ничьей – исход решится с помощью ударов с шестиметровой отметки. В составах – футболисты РПЛ и самые яркие представители любительских клубов и команд Медиалиги, участвовавших в розыгрыше кубка.

Команды не только сыграют шоу-матч, но и пройдут несколько испытаний. Футболисты будут соревноваться в силе и точности ударов, ловкости приема мяча после выстрела им из пушки, а вратари и полевые игроки будут меняться ролями.

После игры пройдет жеребьевка весенней части Кубка России. Она определит пары 1/4 плей-офф Пути РПЛ и Пути Регионов.

В прямом эфире игру покажет «Матч ТВ». Начало – в 15:25 по московскому времени.

Матч звезд ФОНБЕТ Кубка России

Москва, Music Media Dome

Команда Пути РПЛ – Команда Пути Регионов – 15:25

Команда Пути РПЛ: Ризван Ташаев, Владислав Карапузов, Лечи Садулаев (все – ), , (оба – ), ( ), Александр Коваленко, (оба – ), Алексей Миронов ( ), Равиль Нетфуллин («Торпедо»), , Павел Мелешин («Спартак»), Алексей Сутормин («Зенит»), Матвей Ивахнов («Факел»), Алексей Каштанов («Урал»), Тимур Сулейманов («Пари НН»). Главный тренер – Валерий Газзаев.

Команда Пути Регионов: Артем Ковешников («Торпедо» Владимир), Александр Маменко, Алексей Гасилин (оба – «Амкал»), Никита Бабич («Темп» Барнаул), Рустам Вазитдинов («Текстильщик» Иваново), Дмитрий Великородный, Павел Кудряшов (оба – «Звезда» Санкт-Петербург), Владимир Марухин («Акрон»), Кантемир Нахушев, Дзамболат Тагиев (оба – «СтавропольАгроСоюз»), Андрей Никитин («Уфа»), Артем Поликарпов («Сахалинец»), Даниил Лопатин («Динамо» Брянск), Даниил Наговицин («Зенит» Ижевск). Главный тренер – Заур Тедеев.

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