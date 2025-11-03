Пеп о голе «Борнмута» с углового: «Почему его не отменили? Невероятно, что фол не зафиксировали. Есть вещи, которые порой трудно понять»

Пеп Гвардиола: трудно понять, почему этот гол не отменили.

Пеп Гвардиола удивлен, что гол «Борнмута» в ворота «Манчестер Сити » не был отменен.

«Горожане» одержали победу в матче 10-го тура АПЛ (3:1). На 25-й минуте хавбек «Борнмута » Тайлер Адамс забил гол после неудачных действий Джанлуиджи Доннаруммы на выходе во время углового. Вратарь пытался убедить судью Энтони Тэйлора, что Дэвид Брукс нарушал на нем правила.

«Пропущенный нами мяч – если посмотреть повтор, просто невероятно, что фол не был зафиксирован. Есть вещи, которые порой трудно понять – почему этот гол не отменили?

Но мы сохранили стабильность и смогли воспользоваться моментом, чтобы забить второй гол», – сказал главный тренер «Ман Сити».