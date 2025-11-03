  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  Пеп о голе «Борнмута» с углового: «Почему его не отменили? Невероятно, что фол не зафиксировали. Есть вещи, которые порой трудно понять»
Пеп о голе «Борнмута» с углового: «Почему его не отменили? Невероятно, что фол не зафиксировали. Есть вещи, которые порой трудно понять»

Пеп Гвардиола: трудно понять, почему этот гол не отменили.

Пеп Гвардиола удивлен, что гол «Борнмута» в ворота «Манчестер Сити» не был отменен.

«Горожане» одержали победу в матче 10-го тура АПЛ (3:1). На 25-й минуте хавбек «Борнмута» Тайлер Адамс забил гол после неудачных действий Джанлуиджи Доннаруммы на выходе во время углового. Вратарь пытался убедить судью Энтони Тэйлора, что Дэвид Брукс нарушал на нем правила. 

«Пропущенный нами мяч – если посмотреть повтор, просто невероятно, что фол не был зафиксирован. Есть вещи, которые порой трудно понять – почему этот гол не отменили?

Но мы сохранили стабильность и смогли воспользоваться моментом, чтобы забить второй гол», – сказал главный тренер «Ман Сити». 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
