«Сукины дети, сборище воров». Хименес выругался в адрес судей после матча Уругвая с Ганой

Защитник сборной Уругвая Хосе Хименес выругался после матча с Ганой на .

Игроки Уругвая после игры с Ганой (2:0) пошли за судьями матча во главе с . Хименес, пытаясь прорваться к Зиберту, случайно ударил локтем одного из директоров ФИФА по организации ЧМ-2022.

Кроме того, в эфир попали высказывания игрока «Атлетико» о судьях после матча. «Сукины дети, сборище воров», – кричал Хименес.

Зиберт в двух эпизодах не назначил пенальти в ворота ганцев, что и вызвало возмущение Уругвая.

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