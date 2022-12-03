«Сукины дети, сборище воров». Хименес выругался в адрес судей после матча Уругвая с Ганой
Защитник сборной Уругвая Хосе Хименес выругался после матча с Ганой на ЧМ-2022.
Игроки Уругвая после игры с Ганой (2:0) пошли за судьями матча во главе с Даниэлем Зибертом. Хименес, пытаясь прорваться к Зиберту, случайно ударил локтем одного из директоров ФИФА по организации ЧМ-2022.
Кроме того, в эфир попали высказывания игрока «Атлетико» о судьях после матча. «Сукины дети, сборище воров», – кричал Хименес.
Зиберт в двух эпизодах не назначил пенальти в ворота ганцев, что и вызвало возмущение Уругвая.
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