  • Талалаев о 2:0: «Удивило, что «Балтика» создала столько моментов в матче с крепким, боевитым «Ахматом»
2

Талалаев о 2:0: «Удивило, что «Балтика» создала столько моментов в матче с крепким, боевитым «Ахматом»

Андрей Талалаев: удивило, что у «Балтики» было столько моментов против «Ахмата».

Тренер «Балтики» Андрей Талалаев оценил победу над «Ахматом» (2:0) в РПЛ.

«Я очень рад, это была одна из важнейших игр, которая определяла наше будущее, куда мы пойдем — наверх для самоутверждения бороться или же в середину таблицы. Честно, меня удивило качество игры в первом тайме, удивило в положительную сторону, что бывает очень редко. 

Я всегда уверен в своих футболистах, но то, что будет создано столько моментов с крепким, дисциплинированным, боевитым «Ахматом», меня очень удивило. Я считаю, что по созданным моментам в первом тайме мы могли себе упростить игру — забивать второй гол и спокойно входить в перерыв», – сказал Талалаев.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
