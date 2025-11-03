Меньян отбил удар Дибалы с пенальти, назначенного за игру рукой Фофана в стенке в штрафной «Милана»
Майк Меньян отбил пенальти в матче с «Ромой».
Майк Меньян совершил сэйв с пенальти во втором тайме матча с «Ромой».
«Милан» играет с «Ромой» на «Сан Сиро» в матче 10-го тура Серии А (1:0, второй тайм).
На 80-й минуте игры мяч попал в локоть Юссуфу Фофана в штрафной площади «Милана» после удара со штрафного Лоренцо Пеллегрини. Арбитр Марко Гуида назначил 11-метровый. Меньян отбил удар Пауло Дибалы с точки.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости