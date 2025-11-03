Меньян отбил удар Дибалы с пенальти, назначенного за игру рукой Фофана в стенке в штрафной «Милана»

Майк Меньян отбил пенальти в матче с «Ромой».

Майк Меньян совершил сэйв с пенальти во втором тайме матча с «Ромой».

«Милан » играет с «Ромой» на «Сан Сиро» в матче 10-го тура Серии А (1:0, второй тайм).

На 80-й минуте игры мяч попал в локоть Юссуфу Фофана в штрафной площади «Милана» после удара со штрафного Лоренцо Пеллегрини . Арбитр Марко Гуида назначил 11-метровый. Меньян отбил удар Пауло Дибалы с точки.