  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Меньян отбил удар Дибалы с пенальти, назначенного за игру рукой Фофана в стенке в штрафной «Милана»
4

Меньян отбил удар Дибалы с пенальти, назначенного за игру рукой Фофана в стенке в штрафной «Милана»

Майк Меньян отбил пенальти в матче с «Ромой».

Майк Меньян совершил сэйв с пенальти во втором тайме матча с «Ромой».

«Милан» играет с «Ромой» на «Сан Сиро» в матче 10-го тура Серии А (1:0, второй тайм).

На 80-й минуте игры мяч попал в локоть Юссуфу Фофана в штрафной площади «Милана» после удара со штрафного Лоренцо Пеллегрини. Арбитр Марко Гуида назначил 11-метровый. Меньян отбил удар Пауло Дибалы с точки.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
logoМилан
logoЛоренцо Пеллегрини
logoМайк Меньян
logoсерия А Италия
logoЮссуф Фофана
Марко Гуида
logoПауло Дибала
logoсудьи
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Эксперты Лиги чемпионов совсем не верят в триумф «Арсенала». А кто ваш фаворит?
40 минут назадТесты и игры
«Наполи» лидирует в Серии А с 22 очками после 10-го тура. «Интер», «Милан» и «Рома» отстают на один балл, «Болонья» и «Юве» – на 4
56 минут назад
Чемпионат Испании. «Барселона» обыграла «Эльче», «Бетис» разгромил «Мальорку», «Эспаньол» проиграл «Алавесу» в гостях
сегодня, 21:58
«Милан» не проигрывает 10 матчей – 7 побед и 3 ничьих
сегодня, 21:55
Холанд изобразил робота, празднуя 1-й гол «Борнмуту»
сегодня, 21:50Фото
Чемпионат Италии. «Милан» обыграл «Ромы», «Парма» уступила «Болонье», «Интер» победил «Верону» в гостях
сегодня, 21:45
Гол Павловича принес «Милану» победу над «Ромой» – 1:0. Меньян отразил пенальти Дибалы на 82-й
сегодня, 21:44
«Приезжала столица – проводили ее домой». Сперцян после 2:1 «Краснодара» со «Спартаком»
сегодня, 21:36
Николаев об удалении Кордобы: «Лучший показатель – отметины на лице Литвинова, Левников не мог поступить по-другому. Желтые Аугусто очевидны, попадут в нарезки для обучения арбитров»
сегодня, 21:31
Кордоба об удалении со «Спартаком»: «Это вызывает смех, пусть остановят меня другим способом. «Краснодар» превосходил соперника до того, как судьи сделали свою работу»
сегодня, 21:14
Ко всем новостям
Последние новости
Леау про 1:0 с «Ромой»: «Милан» создал больше моментов, не пропустил ни с игры, ни с пенальти. Знали, что можем победить»
41 минуту назад
Радимов о «Спартаке»: «Плевать на результаты, игру, индивидуальные ошибки. Скажите одно: кто продлил контракт со Станковичем? Просто дайте фамилию!»
сегодня, 22:04
Чемпионат Франции. «Лион» встречается с «Брестом», «Лилль» победил «Анже», «Ренн» разгромил «Страсбур»
сегодня, 21:42Live
Лапочкин об удалении Мелкадзе: «Шок, катастрофа с судейской точки зрения. Видим непонимание судьями биомеханики движений. Игрок «Балтики» – инициатор контакта, а Георгий ничего не нарушил»
сегодня, 21:27
Ташуев о поражении «Спартака»: «Почему в обороне такой бардак, мягко выражаясь? Слабо ведется работа, «Краснодар» забивал легко»
сегодня, 21:10
Пеп о голе «Борнмута» с углового: «Почему его не отменили? Невероятно, что фол не зафиксировали. Есть вещи, которые порой трудно понять»
сегодня, 21:01
Флик о 3:1: «Барса» сыграла лучше, чем в предыдущих матчах. Мне понравился «Эльче», реализуй команды все свои моменты, счет был бы 6:2»
сегодня, 20:46
Фермин с двумя ассистами и 8.4 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Барселона» – «Эльче». У Рэшфорда – 7.8, у Ямаля – 7.7, у Касадо – 5.8
сегодня, 20:07
Сперцян о 2:1 со «Спартаком»: «Краснодар» победил заслуженно, мы молодцы. Концовка неприятная получилась, соперник сильный, мы подсели»
сегодня, 19:48
Пеп о 3:1: «Сити» был лучше сегодня. «Борнмут» уничтожил нас в прошлом сезоне, это одна из самых требовательных команд»
сегодня, 19:38