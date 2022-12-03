«Зенит» интересуется 3-м бомбардиром чемпионата Аргентины Копетти. Петербуржцы связались с «Расингом»

намерен подписать нового нападающего.

По информации журналиста ESPN Томаса Давилы, петербуржцы связались с клубом насчет трансфера форварда Энцо Копетти. Также «Зенит» общается с окружением 26-летнего аргентинца.

Также полноценные переговоры с Копетти ведет из .

В 32 матчах прошлого сезона чемпионата Аргентины Копетти забил 16 голов и стал третьим бомбардиром турнира. Его статистика – здесь.

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