«Зенит» интересуется 3-м бомбардиром чемпионата Аргентины Копетти. Петербуржцы связались с «Расингом»

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«Зенит» намерен подписать нового нападающего.

По информации журналиста ESPN Томаса Давилы, петербуржцы связались с клубом «Расинг Авельянеда» насчет трансфера форварда Энцо Копетти. Также «Зенит» общается с окружением 26-летнего аргентинца.

Также полноценные переговоры с Копетти ведет «Шарлотт» из МЛС.

В 32 матчах прошлого сезона чемпионата Аргентины Копетти забил 16 голов и стал третьим бомбардиром турнира. Его статистика – здесь.

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