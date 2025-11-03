Лапочкин об удалении Мелкадзе: «Шок, катастрофа с судейской точки зрения. Видим непонимание судьями биомеханики движений. Игрок «Балтики» – инициатор контакта, а Георгий ничего не нарушил»

Сергей Лапочкин: удаление Георгия Мелкадзе – катастрофа.

Сергей Лапочкин шокирован удалением нападающего «Ахмата» Георгия Мелкадзе в матче с «Балтикой» (0:2).

На 59‑й минуте Мелкадзе получил прямую красную карточку от судьи Иван Абросимова после просмотра ВАР за наступ на ногу Ираклию Манелову.

«Я не понимаю. Этот момент – шок, катастрофа с судейской точки зрения.

Мы видим непонимание арбитрами РПЛ биомеханики движений, футбола. Мелкадзе контролирует мяч, игрок «Балтики» с двух ног прыгает в него. Мелкадзе делает обычный шаг и случайно совершает наступ. Абсолютно случайный наступ. Он не делает никаких дополнительных движений и просто продолжает игру.

Да, это мужской вид спорта, тут иногда бывают стыки. Игрок «Балтики» сам является инициатором контакта. А Мелказде ничего не нарушил.

Но здесь ВАР сходит с ума и зовет арбитра. После чего следует удаление. Просто шок, я не понимаю этого удаления вообще», – сказал бывший арбитр ФИФА.

«Ахмат» обратится в ЭСК по поводу удаления Мелкадзе: «Почему арбитры после явных ошибок выходят и опять судят? Нужно не только к тренерам и игрокам применять санкции, но и к судьям»

Гендиректор «Ахмата» Айдамиров о судействе с «Балтикой»: «Что делают эти товарищи? Подзывают арбитра к монитору, удаляют игрока. Что там увидели? Куда должен был убирать ногу Мелкадзе?»