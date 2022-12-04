Атакующий защитник обновил личный рекорд результативности, набрав 45 очков в победном субботнем матче против «Юты» (116:111).

«Блэйзерс» в отсутствие травмированного лидера команды Дэмиана Лилларда нанесли домашнее поражение одному из лидеров Западной конференции.

Саймонс реализовал 15 из 25 с игры, 7 из 12 из-за дуги и 8 из 8 с линии штрафных. Также на счету 23-летнего защитника 4 передачи, 2 подбора, 2 блок-шота, 1 перехват и 7 потерь за 41 минуту на площадке.

Саймонс установил рекорд «Портленда» по количеству очков, набранных в первой половине матча регулярного чемпионата (33), а также заблокировал дальний бросок , который мог сравнять счет за 4,6 секунды до конца встречи.

Форвард «Блэйзерс» добавил 33 очка и 5 передач.

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