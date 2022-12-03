Месси забил 9-й гол на ЧМ, у Роналду и Марадоны на мяч меньше. До рекорда Клозе 7 голов

Теги ПСЖ Мирослав Клозе Криштиану Роналду Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу Диего Марадона ЧМ-2022 Футбол

Лионель Месси забил 9-й гол на чемпионатах мира.

Форвард сборной Аргентины в субботу открыл счет в матче с Австралией (1:0, первый тайм).

Чтобы повторить рекорд Мирослава Клозе по голам на чемпионатах мира, Месси надо забить еще 7 голов.

Стоит отметить, что у Криштиану Роналду на гол меньше, чем у Месси. Кроме того, Лео обогнал Диего Марадону по голам на ЧМ.

Гол против Австралии стал девятым для Месси в 22 играх на чемпионатах мира. Также на счету Лео шесть результативных передач. 

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