Месси забил 9-й гол на ЧМ, у Роналду и Марадоны на мяч меньше. До рекорда Клозе 7 голов
Лионель Месси забил 9-й гол на чемпионатах мира.
Форвард сборной Аргентины в субботу открыл счет в матче с Австралией (1:0, первый тайм).
Чтобы повторить рекорд Мирослава Клозе по голам на чемпионатах мира, Месси надо забить еще 7 голов.
Стоит отметить, что у Криштиану Роналду на гол меньше, чем у Месси. Кроме того, Лео обогнал Диего Марадону по голам на ЧМ.
Гол против Австралии стал девятым для Месси в 22 играх на чемпионатах мира. Также на счету Лео шесть результативных передач.
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