Овечкин не набрал очков в своем 1300-м матче в НХЛ: 1 бросок, 3 хита и 3 блока за 20:25 с «Калгари» при 5:05 в большинстве

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Александр Овечкин остался без очков в своем 1300-м матче в НХЛ.

Капитан «Вашингтона» принял участие в игре с «Калгари» (2:4) в регулярном чемпионате НХЛ. 

В 26 матчах в сезоне в его активе 25 (13+12) очков. В 1300 играх в регулярках за карьеру – 1435 (793+642) очков. 

Сегодня Овечкин (20:25, 5:05 – в большинстве, «минус 1») ограничился 1 броском в створ. Также у него 3 силовых приема и 3 блока. 

Овечкин – 3-й игрок из России, проведший 1300 матчей в НХЛ. До рекорда Ковалева – 16 игр

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