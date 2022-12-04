Овечкин не набрал очков в своем 1300-м матче в НХЛ: 1 бросок, 3 хита и 3 блока за 20:25 с «Калгари» при 5:05 в большинстве

остался без очков в своем 1300-м матче в .

Капитан принял участие в игре с (2:4) в регулярном чемпионате НХЛ.

В 26 матчах в сезоне в его активе 25 (13+12) очков. В 1300 играх в регулярках за карьеру – 1435 (793+642) очков.

Сегодня Овечкин (20:25, 5:05 – в большинстве, «минус 1») ограничился 1 броском в створ. Также у него 3 силовых приема и 3 блока.

Овечкин – 3-й игрок из России, проведший 1300 матчей в НХЛ. До рекорда Ковалева – 16 игр