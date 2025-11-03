Леау про 1:0 с «Ромой»: «Милан» создал больше моментов, не пропустил ни с игры, ни с пенальти. Знали, что можем победить»

Рафаэл Леау: «Милан» создал больше моментов, чем «Рома».

Рафаэл Леау прокомментировал победу «Милана » в матче с «Ромой» (1:0).

«Я работаю на команду, потому что это очень сложные матчи. Важнее всего не индивидуальные качества, а командная работа. Мы никогда не сдаемся. Это показал и сэйв Майка [Меньяна с пенальти], он не сдавался и поддерживал наш настрой до самого конца. Нам не смогли забить до этого [с игры], не смогли забить с пенальти, так что мы знали, что сможем продолжить игру и победить.

Думаю, что мы создали больше моментов, и мы гордимся этой игрой и набранными очками. Я в распоряжении команды, играю ли я на позиции центрального нападающего, оттянутого нападающего, вингера или атакующего полузащитника», – сказал Леау в интервью DAZN Italia.