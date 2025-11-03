«Приезжала столица – проводили ее домой». Сперцян после 2:1 «Краснодара» со «Спартаком»
Эдуард Сперцян: сегодня проводили столицу домой со счетом 2:1.
Эдуард Сперцян выложил шутливый пост после победы «Краснодара» над московским «Спартаком» (2:1).
Встреча 14-го тура Мир РПЛ прошла в Краснодаре.
«К нам сегодня приезжала столица – проводили ее домой со счетом 2:1. Было очень эмоционально и непросто, но мы справились.
Спасибо за вашу поддержку на стадионе», – написал полузащитник «Краснодара» в своем телеграм-канале.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Эдуарда Сперцяна
