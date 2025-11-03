«Приезжала столица – проводили ее домой». Сперцян после 2:1 «Краснодара» со «Спартаком»

Эдуард Сперцян: сегодня проводили столицу домой со счетом 2:1.

Эдуард Сперцян выложил шутливый пост после победы «Краснодара» над московским «Спартаком » (2:1).

Встреча 14-го тура Мир РПЛ прошла в Краснодаре .

«К нам сегодня приезжала столица – проводили ее домой со счетом 2:1. Было очень эмоционально и непросто, но мы справились.

Спасибо за вашу поддержку на стадионе», – написал полузащитник «Краснодара» в своем телеграм-канале.