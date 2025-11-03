Ташуев о поражении «Спартака»: «Почему в обороне такой бардак, мягко выражаясь? Слабо ведется работа, «Краснодар» забивал легко»

Сергей Ташуев: почему такой бардак в обороне «Спартака»?.

Сергей Ташуев оценил выступление «Спартака » в матче против «Краснодара » в 14-м туре Мир РПЛ (1:2).

«Красно-белые пытались комбинировать в атаке, оказывать давление, действовали индивидуально. Но уже далеко не первый матч игра оставляет желать лучшего.

Есть проблема в организации командных действий в обороне, слабо ведется работа. Сегодня «Краснодар» забивал легко. Розыгрыш через вратаря был неважным. «Спартак» пытался загнать мяч в свою штрафную, а не в чужую.

В итоге в атаке – более-менее, но в обороне есть огромная проблема. И мы видим это не в первый раз. Почему в обороне такой бардак, мягко выражаясь?» – сказал бывший главный тренер «Факела».