Кубок мира. Самуэльссон стартует 5-м в спринте, Фийон-Майе – 7-м, Понсилуома – 13-м, Лагрейд – 15-м, Тарьей Бо – 22-м, Йоханнес Бо – 50-м

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3 декабря на первом этапе Кубка мира по биатлону пройдет мужской спринт.

Кубок мира по биатлону-2022/23

1-й этап

Контиолахти, Финляндия

Спринт, мужчины

Начало – 12.45 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте IBU.

Старт-лист

5. Себастьян Самуэльссон (Швеция)

6. Никлас Хартвег (Швейцария)

7. Кентен Фийон-Майе (Франция)

11. Йоханнес Кюн (Германия)

13. Мартин Понсилуома (Швеция)

15. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия)

18. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия)

22. Тарьей Бо (Норвегия)

32. Эмильен Жаклен (Франция)

48. Роман Реес (Германия)

50. Йоханнес Бо (Норвегия)

87. Йоханнес Дале (Норвегия)

Расписание первого этапа Кубка мира по биатлону в Контиолахти

Дата проведения
3 декабря, 12.45
Онлайн гонки

Этап 1, Контиолахти, Финляндия. Спринт

Стартовый лист

1  Михал Крчмарж
2  Павел Магазеев
3  Бенедикт Долль
4  Рене Захна
5  Себастьян Самуэльссон
6  Никлас Хартвег
7  Кентен Фийон-Майе
8  Вацлав Червенка
9  Томмазо Джакомель
10  Яков Фак
11  Йоханнес Кюн
12  Артем Прима
13  Мартин Понсилуома
14  Дидье Бьона
15  Стурла Хольм Лагрейд
16  Микито Татидзаки
17  Себастьян Штальдер
18  Ветле Шостад Кристиансен
19  Йеспер Нелин
20  Симон Эдер
21  Дмитрий Шамаев
22  Тарьей Бо
23  Кристиан Гоу
24  Олли Хииденсало
25  Владислав Киреев
26  Давид Цобель
27  Ловро Планко
28  Витаутас Строля
29  Якуб Штвртецки
30  Фабьен Клод
31  Владимир Илиев
32  Эмильен Жаклен
33  Антон Дудченко
34  Флоран Клод
35  Михал Шима
36  Феликс Ляйтнер
37  Шон Доэрти
38  Якко Олави Ранта
39  Давид Коматц
40  Богдан Цымбал
41  Гжегож Гузик
42  Благой Тодев
43  Пеппе Фемлинг
44  Кароль Домбровски
45  Йоша Буркхальтер
46  Адам Раннелс
47  Тьерри Ланже
48  Роман Реес
49  Йонаш Маречек
50  Йоханнес Бо
51  Георге Бута
52  Михаил Усов
53  Антонин Гигонна
54  Кэмпбелл Райт
55  Патрик Браунхофер
56  Теро Сеппяля
57  Алекс Цисар
58  Филип Андерсен
59  Ян Гунька
60  Максим Жермен
61  Юстус Штрелов
62  Райдо Ранкель
63  Эмиль Нюквист
64  Рок Трсан
65  Джин Накаджима
66  Патрик Якоб
67  Томаш Микишка
68  Эрик Перро
69  Жереми Финелло
70  Жюль Бюрнот
71  Тарас Лесюк
72  Давид Цингерле
73  Георг Мариан Колтеа
74  Антон Синапов
75  Александр Мухин
76  Эдгарс Мисе
77  Томаш Скленарик
78  Туомас Харьюла
79  Томас Каукенас
80  Эрленд Овренг Бьонтегорд
81  Кристо Сиймер
82  Закари Коннелли
83  Филипп Наврат
84  Антон Видмар
85  Эмильен Клод
86  Роберт Хелдна
87  Йоханнес Дале
88  Марчин Завол
89  Линас Банис
90  Ассет Дюссенов
91  Константин Василев
92  Хейкки Лайтинен
93  Харальд Леммерер
94  Лаурин Фрави
95  Оскар Брандт
96  Даниэле Каппеллари
97  Александр Патриюк
98  Микулаш Карлик
99  Руй Ямамото
100  Денис Насыко
101  Джейк Браун

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