Кубок мира. Самуэльссон стартует 5-м в спринте, Фийон-Майе – 7-м, Понсилуома – 13-м, Лагрейд – 15-м, Тарьей Бо – 22-м, Йоханнес Бо – 50-м

3 декабря на первом этапе Кубка мира по биатлону пройдет мужской спринт.

Кубок мира по биатлону-2022/23

1-й этап

Контиолахти, Финляндия

Спринт, мужчины

Начало – 12.45 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте IBU.

Старт-лист

5. Себастьян Самуэльссон (Швеция)

6. Никлас Хартвег (Швейцария)

7. Кентен Фийон-Майе (Франция)

11. Йоханнес Кюн (Германия)

13. Мартин Понсилуома (Швеция)

15. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия)

18. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия)

22. Тарьей Бо (Норвегия)

32. Эмильен Жаклен (Франция)

48. Роман Реес (Германия)

50. Йоханнес Бо (Норвегия)

87. Йоханнес Дале (Норвегия)

Расписание первого этапа Кубка мира по биатлону в Контиолахти

Дата проведения 3 декабря, 12.45

Стартовый лист