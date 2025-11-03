Холанд изобразил робота, празднуя 1-й гол «Борнмуту»
Эрлинг Холанд необычно отпраздновал забитый мяч.
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд изобразил робота, празднуя 1-й гол гол в ворота «Борнмута» в матче 10-го тура АПЛ (3:1).
Норвежец повертел корпусом из стороны в сторону, затем поднял левую руку и покачал ей.
Изображение: кадр из трансляции
В этой встрече норвежец сделал дубль. На его счету 13 голов в 10 матчах сезона АПЛ. Статистика Эрлинга – здесь.
