Холанд изобразил робота, празднуя 1-й гол «Борнмуту»

Эрлинг Холанд необычно отпраздновал забитый мяч.

Нападающий «Манчестер Сити » Эрлинг Холанд изобразил робота, празднуя 1-й гол гол в ворота «Борнмута » в матче 10-го тура АПЛ (3:1).

Норвежец повертел корпусом из стороны в сторону, затем поднял левую руку и покачал ей.

Изображение: кадр из трансляции

В этой встрече норвежец сделал дубль. На его счету 13 голов в 10 матчах сезона АПЛ. Статистика Эрлинга – здесь .