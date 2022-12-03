Олимпийский чемпион в составе сборной СССР Алжан Жармухамедов умер в возрасте 78 лет

Олимпийский чемпион по баскетболу 1972 года в составе сборной СССР Алжан Жармухамедов скончался в возрасте 78 лет.

«Сегодня после продолжительной болезни ушел из жизни великий игрок ЦСКА и сборной нашей страны Алжан Жармухамедов. Легендарному Туркестанскому змею было 78 лет», – говорится в заявлении на официальном сайте ЦСКА.

Жармухамедов отыграл в составе ЦСКА 11 сезонов, вместе с командой выиграл Кубок европейских чемпионов и стал 10‑кратным чемпионом СССР.

Со сборной СССР Жармухамедов завоевал золото Олимпийских игр 1972 года, бронзу Олимпиады‑1976, серебро и бронзу чемпионатов мира, а также стал трехкратным чемпионом Европы.

В 2012 году майка с номером Жармухамедова была поднята под своды арены .

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