Фьюри победил Чисору техническим нокаутом в 10-м раунде
В Лондоне завершился боксерский вечер на стадионе «Тоттенхэм Хотспур».
В главном событии вечера состоялся третий бой между чемпионом WBC в тяжелом весе Тайсоном Фьюри и Дереком Чисорой.
Победу техническим нокаутом в 10-м раунде одержал Фьюри.
Тайсон одержал третью победу над Чисорой – в июле 2011 года Фьюри нанес Дереку первое поражение в карьере, а спустя три года, в ноябре 2014-го, победил остановкой в десятом раунде.
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Тайсон Фьюри – один из ярчайших боксеров поколения, но что стоит за этим образом?
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