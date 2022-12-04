Фьюри победил Чисору техническим нокаутом в 10-м раунде

В Лондоне завершился боксерский вечер на стадионе «Тоттенхэм Хотспур».

В главном событии вечера состоялся третий бой между чемпионом WBC в тяжелом весе и .

Победу техническим нокаутом в 10-м раунде одержал Фьюри.

Тайсон одержал третью победу над Чисорой – в июле 2011 года Фьюри нанес Дереку первое поражение в карьере, а спустя три года, в ноябре 2014-го, победил остановкой в десятом раунде.

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Тайсон Фьюри – один из ярчайших боксеров поколения, но что стоит за этим образом?