RCC 13: Исмаилов против Шлеменко, Штырков – Бахытжанулы и другие бои

В Екатеринбурге 3 декабря состоится турнир RCC 13.

В главном событии вечера состоится бой средневесов Александра Шлеменко (61-14) и (17-3).

В со-главном бою подерутся (21-2) и Асылжан Бахытжанулы (13-3-1).

Другие бои:

Михаил Рагозин (21-5) – Шара Буллет (9-0);

Тимур Нагибин (20-6) – Али Абдулхаликов (10-2);

Денис Лаврентьев (12-1) – Фелипе Коларес (10-4);

(20-3) – Магомедcайгид Алибеков (13-3).

Начало RCC 13 в 15:00 по московскому времени. Главный бой вечера в 21:30 в прямом эфире покажет РЕН ТВ.

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