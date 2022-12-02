Кубок России. Казакевич, Алимбекова, Куклина, Гореева, Гербулова и Дербушева пробегут спринт

3 декабря на втором этапе Кубка России по биатлону в Увате пройдет женский спринт.

Изначально старт гонки планировался в 9.00 по московскому времени, но был перенесен на 10.00 из-за мороза.

Кубок России-2022/23 по биатлону

2-й этап

Уват

Спринт

Женщины

Начало – 10.00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч! Арена»

Старт-лист

5. Анастасия Гореева (Россия)

7. Елизавета Каплина (Россия)

10. Наталья Гербулова (Россия)

12. Екатерина Носкова (Россия)

14. Анастасия Шевченко (Россия)

16. Анастасия Егорова (Россия)

22. Наталия Шевченко (Россия)

25. Аделина Сабитова (Беларусь)

31. Ирина Кручинкина (Беларусь)

33. Тамара Дербушева (Россия)

34. Динара Алимбекова (Беларусь)

45. Екатерина Бех (Россия)

48. Ирина Казакевич (Россия)

50. Виктория Сливко (Россия)

55. Лариса Куклина (Россия)

61. Елена Кручинкина (Беларусь)

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Расписание трансляций второго этапа Кубка России по биатлону в Увате