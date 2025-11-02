Флик о 3:1: «Барса» сыграла лучше, чем в предыдущих матчах. Мне понравился «Эльче», реализуй команды все свои моменты, счет был бы 6:2»

Ханси Флик: я доволен «Барсой», мы сыграли лучше, чем в предыдущих матчах.

Ханси Флик высказался о победе «Барселоны» над «Эльче» (3:1) в 11-м туре Ла Лиги .

«Я очень доволен командой. Мне понравились интенсивность и давление. Мне также понравился «Эльче ».

Мы сыграли лучше, чем в предыдущих матчах. Мы прессинговали как единая команда. У нас были хорошие отрезки владения мячом. Я доволен тем, что мы сделали сегодня. Первые голы пришли благодаря этому давлению, и это мне понравилось.

Сегодня самое важное – то, что мы выиграли. Это три очка. Против команды, которая мне действительно нравится. Мы хорошо их прессинговали, с большой интенсивностью – именно так и нужно играть. У нас были моменты, чтобы забить еще. У соперника тоже были возможности забить. Шаг за шагом – это самое важное.

Некоторые вещи мне понравились, некоторые – не очень. Если бы обе команды реализовали все свои моменты, счет был бы 6 или 5:2».

О Ламине Ямале

«Его травму нужно контролировать, он относится очень дисциплинированно. Он должен тренироваться, проходить лечение… он делает это. Я не могу сказать, что травма полностью прошла – она то возвращается, то отступает. С этим нужно уметь справляться», – сказал главный тренер «Барселоны».