Кубок мира. Далквист, Рибом, Диггинс, Карл, Тириль и Лотта Венг выступят в квалификации спринта классическим стилем

3 декабря на втором этапе Кубка мира в норвежском Лиллехаммере женщины пробегут спринт свободным стилем.

Кубок мира-2022/23 по лыжным гонкам

2-й этап

Лиллехаммер, Норвегия

Женщины

Спринт, свободный стиль

Квалификация – 11:30, финал – 14:00 по московскому времени, трансляция финала – Матч! Арена

Старт-лист

Эмма Рибом (Швеция)

Магни Смедос (Норвегия)

Майя Далквист (Швеция)

Тириль Венг (Норвегия)

Криста Пярмякоски (Финляндия)

Лотта Венг (Норвегия)

Катерина Янатова (Чехия)

Виктория Карл (Германия)

Рози Бреннан (США)

Джесси Диггинс (США)

Полный старт-лист – здесь.

Расписание трансляций второго этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Лиллехаммере