Наместников забил 1-й гол за «Тампу» после возвращения – в 24-м матче. У него 5 очков и «минус 7» в сезоне

забил 1-й гол за после возвращения – в 24-м матче сезона.

Россиянин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто» (4:3 ОТ).

Форвард вернулся в «Лайтнинг» летом, подписав контракт на год и 2,5 миллиона долларов.

На его счету сейчас 5 (1+4) очков в 24 играх при общей полезности «минус 7».

Сегодня Наместников (10:47, 1:35 – в меньшинстве, «+1») нанес 2 броска в створ и применил 1 силовой прием. Статистика потерь и перехватов – 1:1.