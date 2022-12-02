Лыжи. Кубок России. Непряева, Степанова, Ступак, Мацокина и Жамбалова выступят в классическом спринте

Теги результаты лыжные гонки спринт (жен) Мария Давыденкова Кубок России Алиса Жамбалова Наталья Непряева Юлия Ступак (Белорукова) Лидия Горбунова (Дуркина) Яна Кирпиченко Мария Истомина Христина Мацокина Анастасия Фалеева Вероника Степанова Лыжи

3 декабря на втором этапе Кубка России по лыжным гонкам в Вершине Теи пройдет женский спринт классическим стилем.

Лыжные гонки

Кубок России

2-й этап

Вершина Теи

Женщины

Спринт, классический стиль

Начало – 8:00 по московскому времени, прямая трансляция – на ютуб-канале проекта «На лыжи»

Старт-листы

Яна Кирпиченко

Алиса Жамбалова

Юлия Ступак

Мария Давыденкова

Наталья Непряева

Дарья Непряева

Лидия Горбунова

Вероника Степанова

Анастасия Фалеева

Мария Истомина

Христина Мацокина

Полный старт-лист – здесь.

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