Лыжи. Кубок России. Непряева, Степанова, Ступак, Мацокина и Жамбалова выступят в классическом спринте

3 декабря на втором этапе Кубка России по лыжным гонкам в Вершине Теи пройдет женский спринт классическим стилем.

Лыжные гонки

Кубок России

2-й этап

Вершина Теи

Женщины

Спринт, классический стиль

Начало – 8:00 по московскому времени, прямая трансляция – на ютуб-канале проекта «На лыжи»

Старт-листы

Яна Кирпиченко

Алиса Жамбалова

Юлия Ступак

Мария Давыденкова

Наталья Непряева

Дарья Непряева

Лидия Горбунова

Вероника Степанова

Анастасия Фалеева

Мария Истомина

Христина Мацокина

Полный старт-лист – здесь.