Лыжи. Кубок России. Непряева, Степанова, Ступак, Мацокина и Жамбалова выступят в классическом спринте
3 декабря на втором этапе Кубка России по лыжным гонкам в Вершине Теи пройдет женский спринт классическим стилем.
Лыжные гонки
2-й этап
Вершина Теи
Женщины
Спринт, классический стиль
Начало – 8:00 по московскому времени, прямая трансляция – на ютуб-канале проекта «На лыжи»
Старт-листы
Яна Кирпиченко
Алиса Жамбалова
Мария Давыденкова
Дарья Непряева
Лидия Горбунова
Анастасия Фалеева
Мария Истомина
Полный старт-лист – здесь.
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