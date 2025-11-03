Николаев об удалении Кордобы: «Лучший показатель – отметины на лице Литвинова, Левников не мог поступить по-другому. Желтые Аугусто очевидны, попадут в нарезки для обучения арбитров»

Алексей Николаев: удаление Аугусто попадет в нарезки для обучения молодых судей.

Алексей Николаев остался доволен судейством Кирилла Левникова в матче «Краснодара» со «Спартаком» (2:1).

«Очень эмоциональная игра. Когда арбитр незаметен – это самый лучший показатель. Но именно такого не могло быть, потому что приходилось принимать такие решения и дисциплинарные санкции.

По поводу двух желтых карточек Джона Кордобы. Лучший показатель – это лицо Руслана Литвинова . Там вот эти отметины – над глазом, под глазом… Это показатель того, что нарушения действительно были. Да, может быть, неумышленно, да, в борьбе за мяч, но это трактуется как грубая игра. Левников видел эти эпизоды и не мог по‑другому поступить в этой ситуации.

Две желтые карточки Аугусто – здесь очевидный эпизод. Та же самая история. В единоборстве игрок «Краснодара » локтем попадает в лицо. Неумышленно, но это очевидная желтая карточка. А дальше произошло неспортивное поведение, неуважение к игре. Это показательный момент, как нужно поступать в такой ситуации. Потому что человек, который получает желтую карточку, ведет себя дальше неспортивно, неуважительно. Левников доказал свой статус и то, что сейчас он является одним из ведущих арбитров. Этот момент попадет в нарезки для обучения молодых арбитров», – сказал бывший арбитр ФИФА.