«Извини, Джо, футбол победил». Премьер-министр Нидерландов ответил Байдену после победы сборной над США

Теги сборная Нидерландов по футболу сборная США по футболу ЧМ-2022 Политика ахахаха Джо Байден Футбол

Премьер-министр Нидерландов ответил Джо Байдену после матча ЧМ-2022.

Напомним, президент США поддержал свою сборную перед игрой с Нидерландами в 1/8 финала турнира. В твиттере политика появился видеоролик, на котором он говорит: «Это называется «соккер». Вперед, США!»

В этой игре сборная Нидерландов одержала победу со счетом 3:1. 

«Извини, Джо, футбол победил 😉», – написал Марк Рютте после матча.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные