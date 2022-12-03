«Извини, Джо, футбол победил». Премьер-министр Нидерландов ответил Байдену после победы сборной над США
Премьер-министр Нидерландов ответил Джо Байдену после матча ЧМ-2022.
Напомним, президент США поддержал свою сборную перед игрой с Нидерландами в 1/8 финала турнира. В твиттере политика появился видеоролик, на котором он говорит: «Это называется «соккер». Вперед, США!»
В этой игре сборная Нидерландов одержала победу со счетом 3:1.
«Извини, Джо, футбол победил 😉», – написал Марк Рютте после матча.
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